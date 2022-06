Aquestes són les cinc cadenes de benzineres més barates segons l'OCU

Les més barates són BonÀrea, Plenoil, GM Oil, Campsa Express i Petroprix i les més cares Petrocat, Valcarce, Petronor, BP i Repsol

Actualitzada 29/06/2022 a les 15:50

Amb els preus dels carburants en rècords històrics, estalviar en el proveïment de carburant és vital, especialment ara, coincidint amb l'inici de les vacances d'estiu. Amb aquest efecte, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat els resultats d'un estudi de preus de gasolina i dièsel de més de 10.000 estacions de servei.L'estudi, publicat a la revista Compra Maestra de juliol, revela que BonÀrea és la cadena més barata en gasoil A i gasolina 95, amb supermercats i estacions de servei a Catalunya i zones limítrofes d'Aragó. Li segueixen les cadena de benzineres automàtiques Plenoil, GM Oil (lligada als cash GM) i Campsa Express, la variant low cost de Campsa. Petroprix iguala a les anteriors, però només en dièsel.Per l'altre extrem i per al cas del gasoil, les més cares són Repsol, BP, Petronor, Petrocat i Valcarce. Els seus preus són almenys un 8% més onerosos de mitjana que les més barates, la qual cosa suposa un sobrecost de fins a 0,18 euros/litre. També Petrocat i Valcarce són les més cares per a gasolina 95, amb una diferència que suposa fins a 0,20 euros/litre.Hi ha dues províncies, Terol i Lleida, on més del 40% de les gasolineres permeten repostar estalviant almenys 5 cèntims respecte a la mitjana. També amb un percentatge apreciable de gasolineres barates, entorn d'una de cada quatre, es troben algunes províncies orientals d'Andalusia (Còrdova, Almeria, Granada i Jaén), mediterrànies (Múrcia, València,) i de la vall de l'Ebre (Saragossa, La Rioja i Navarra), així com Cuenca. Per contra, a Astúries, Orense, Guipúscoa i Balears menys del 10% de les estacions poden considerar-se barates.