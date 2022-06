Aquest símptoma prediu una pitjor salut mental després d'una experiència traumàtica

La presència d'aquest també augmenta el risc de patir trastorns psiquiàtrics

Actualitzada 29/06/2022 a les 20:29

Una de les principals causes dels problemes de salut mental més severs és la vivència d'experiències traumàtiques. No obstant això, no totes les persones que passen per aquests esdeveniments desenvolupen trastorns posteriors.Avui dia, és molt el que continua sent un misteri sobre els traumes psicològics i la manera en què la ment humana lídia amb ells. No obstant això, troballes recents semblen indicar que hi ha algunes pistes que podrien indicar-nos el risc que pateix un determinat individu de desenvolupar problemes de salut mental a conseqüència d'aquests.Així, un estudi publicat en la revista científica American Journal of Psychiatry per investigadors de l'Hospital McLean (els Estats Units) ha conclòs que les persones que experimenten dissociació després d'una experiència traumàtica tenen major risc de desenvolupar posteriorment una sèrie de trastorns psiquiàtrics (trastorn d'estrès post-traumàtic, trastorn depressiu, trastorn d'ansietat, dolor físic i dificultats socials) que els qui no mostren aquest símptoma.La dissociació fa referència a una varietat d'experiències que es caracteritzen en conjunt per un 'distanciament' de la realitat, la pròpia identitat, la pròpia experiència o la percepció de l'entorn.Tal com subratllen els autors del treball, la dissociació serveix d'ajuda a algunes persones per a bregar amb l'experiència, ja que proporciona una certa distància psicològica. De fet, en molts casos es considera que és un mecanisme defensiu; no obstant això, sembla ser que comporta un cert preu.Per a arribar a aquesta conclusió, els investigadors van prendre dades de l'estudi AURORA (Advancing Understanding of RecOvery afteR trauma, en espanyol «Avançant en l'enteniment de la recuperació després del truama». En total, aquestes dades corresponien a 1.464 adults tractats en 22 unitats d'emergències dels Estats Units que van reportar haver patit una forma severa de dissociació coneguda com desrealización, per la qual la persona afectada sent que el que li envolta no és real, com si pertanyés a un somni. A 145 d'aquestes persones se'ls van practicar procediments de neuroimatge mentre completaven una tasca de caràcter emocional.Tres mesos després dels ingressos, es van recollir reportis d'estrès post traumàtic, depressió, dolor, símptomes ansiosos i deterioració funcional.Amb aquesta metodologia, van trobar que els qui havien experimentat desrealización després de l'experiència traumàtica tenien major risc de desenvolupar els trastorns esmentats, fins i tot tenint en compte altres factors com els símptomes al principi de l'estudi o les històries d'experiències traumàtiques prèvies en la infància.De fet, la desrealización es corresponia amb una alteració de l'activitat cerebral en determinades regions cerebrals, segons va llançar l'estudi de les imatges neurològiques.Per als autors de l'estudi, això subratlla la importància d'identificar a aquells pacients que experimenten símptomes dissociatius després d'experiències potencialment traumàtiques, ja que aquestes persones de risc podrien beneficiar-se d'intervencions primerenques.Així, consideren que la dissociació pot constituir un marcador psicològic i fisiològic d'un pitjor pronòstic psiquiàtric, i que la seva correspondència neuronal pot fins i tot ser en el futur un objectiu per a tractaments preventius enfront de la síndrome d'estrès posttraumàtic.