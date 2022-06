Una cistella de Nadal de Sevilla ofereix enguany premis per 700.000 euros

La cistella inclou la possibilitat de guanyar un apartament a Sanlúcar de Barrameda (Cadis), una autocaravana, un cotxe o una motocicleta

Actualitzada 28/06/2022 a les 18:39

La venda 'El Paisano' de Utrera (Sevilla) ha posat aquesta setmana a la venda les paperetes per a la seva cistella de Nadal, una tradició ja en aquest establiment, que torna a tenir una de les més matineres i grans d'Espanya, amb premis que arriben als 700.000 euros.El portaveu de la venda, Juan Luis Cadena, ha informat a EFE que els premis suposen aquest any 100.000 euros més que la cistella que es va sortejar el passat 5 de gener, amb la possibilitat de guanyar un apartament a Sanlúcar de Barrameda (Cadis), una autocaravana, un cotxe o una motocicleta.Cadena ha afegit que els premis es lliuren amb els impostos pagats, com l'IBI de l'apartament o la matriculació dels vehicles, a més que les paperetes es poden comprar presencialment a la venda o a través de la seva web, que ja està activada, al preu de 8 euros cadascuna.Enguany, aquesta cistella va anar a parar a dos amics veïns de Dos Hermanas (Sevilla), que compartien la papereta el número de la qual coincidia amb el cupó de l'ONCE del dimarts 5 de gener, després de vendre's milers de paperetes des que es va obrir la venda la primavera anterior.A més d'un apartament, els guanyadors es van emportar una autocaravana, un cotxe, una moto, un viatge a Eurodisney per a dos adults i dos nens, o un creuer pel Mediterrani per a dues persones.Juan Luis Cadena explica que des de 2009 realitzen aquest sorteig, el «secret» del qual passa perquè «res més acabar l'edició d'un any, ja comencem a preparar la de l'any següent, reinvertint els beneficis per a començar a comprar-ho tot».La repercussió de la idea és tal que algunes de les paperetes viatgen fins a Austràlia o República Dominicana, mentre que entre les tradicions més curioses relacionades amb aquesta cistella, està el fet que es regala un pot de sal de fruites, donada la gran quantitat d'aliments de diferents tipus que inclou.