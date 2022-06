L'excúpula d'iDental afronta peticions de multes que arriben als 90 milions d'euros

Comença el judici a diversos exdirectius pels quals es demana fins a sis anys de presó

Actualitzada 28/06/2022 a les 08:45

L'Audiència Nacional jutja des d'aquest dimarts a diversos exdirectius del Grup iDental, que hauran de respondre d'un suposat frau a la Seguretat Social valorat en 23,6 milions d'euros, pel qual s'enfronten a sis anys de presó i a multes que van dels 3,5 milions als 90,3 milions d'euros.La Fiscalia creu que es va produir «un perjudici milionari a les arques de la Seguretat Social que es va començar a acumular amb la gestió dels acusats Antonio García Pellicer i Vicente Castañer Blasco quan ocupaven els càrrecs de responsabilitat en les empreses que conformen el Grup Idental».Perjudici que, després de «el relleu d'aquests i el nomenament de José Luis González Sánchez com a administrador, amb la direcció efectiva dels acusats Luis Sans» i els germans José María i Juan Garrido «ha arribat fins a la xifra, inclosos interessos, costes i recàrrec» de 23.620.980 euros.Per tot això, el fiscal els acusa d'un delicte continuat contra la Seguretat Social suposadament perpetrat entre 2015 i 2018, i demana les màximes penes de 6 anys de presó per als exdirectius.Quant a les multes que els reclama, demana 46,1 milions d'euros per a García Pellicer i Castañer Blasco, i 90,3 milions per a Luis Sans i als germans Garrido.Al costat d'ells s'asseuran també en la banqueta dos col·laboradors, José Luis González Sánchez i Domingo Bejarano, als quals el fiscal considera cooperadors necessaris en el delicte, i per als quals sol·licita 3 anys de presó i multes de 41,9 i 3,2 milions d'euros, respectivament.En aquest procediment, una peça separada de la causa en la qual s'investiga el presumpte frau de les clíniques odontològiques iDental, també és part acusadora la Seguretat Social que segons el seu escrit de qualificació demana les mateixes penes de presó que la Fiscalia.La causa distingeix dues etapes en el suposat frau d'iDental, una primera, estant Castañer i García Pellicer al capdavant de les 55 empreses del grup, en la qual es van acumular 8,5 milions de deute, i una segona en què va arribar fins als 16,6 milions.A això suma un tercer període, quan es va tractar de repetir presumptament l'estafa amb l'Institut Odontològic Associats (IOA) en el qual els impagaments van ser de 1,7 milions.Arran de la suposada estafa d'iDental van tancar els seus 24 centres, deixant a desenes de milers de perjudicats, i després es creu que Sans amb altres col·laboradors, van orquestrar un altre entramat semblant per a repetir la macroestafa amb el grup IOA, amb 27 centres a tota Espanya.A l'inici de la investigació, el llavors jutge instructor, José de la Mata, va requerir a desenes d'entitats financeres que cessessin de reclamar als afectats la devolució dels diners que van abonar per uns tractaments que no van arribar a rebre o que van quedar interromputs.