Un estudi nega que els suplements alimentaris funcionin per prevenir el càncer

Actualitzada 27/06/2022 a les 19:02

El càncer és un dels principals mals del nostre temps, a mesura que en molts països desenvolupats es converteix en una de les principals causes de mortalitat. A més, es tracta d'una malaltia complexa de tractar i, per desgràcia, no existeix cap remei miraculós enfront d'ella.I és que, precisament, existeix un sector que sovint sembla prometre una cosa així. És el dels suplements alimentosos, uns productes que anuncien beneficis, amb major o menor evidència darrere, en tota mena d'àrees de la nostra salut: la cardiovascular, la cognitiva, el rendiment esportiu... per descomptat, no falten els que diuen que ajuden a prevenir el càncer.De fet, són diversos els estudis científics que ja han apuntat al fet que aquestes suposades propietats no es veuen reflectides en la pràctica real. En aquesta línia, la revista científica JAMA ha publicat una declaració del Grup de Treball de Serveis Preventius nord-americà en la qual actualitza les seves recomanacions respecte a l'ús de suplements en la prevenció del càncer i les malalties cardiovasculars.En ella no sols posen en dubte els beneficis anunciats pels fabricants d'aquests productes, sinó que fins i tot apunten al fet que diversos d'ells podrien tenir fins i tot efectes negatius. És el cas dels betacarotens (que, diu, podrien fins i tot augmentar el risc de mortalitat per malaltia cardiovascular o càncer de pulmó) o la vitamina E. Igualment, afirma que unes certes vitamines, incloent-hi l'A i la D, poden resultar perjudicials en dosis elevades.La veritat és que el món dels suplements dietètics és molt ampli i variat, i cada cas pot ser diferent. A més, de cara a aprovar la seva venda passen per una sèrie de controls que, en tot cas, assegura que no tenen efectes negatius greus a curt termini i dins de les dosis recomanades.Encara així, la veritat és que aquesta categoria emmalalteix d'un nivell de regulació molt inferior al d'altres productes sanitaris, que afecta el procés de desenvolupament i a aspectes com ara la consistència de la composició de cada píndola, l'etiquetatge o la publicitat.Per això, els autors del document recorden que aquests productes són el que són: són complements a l'alimentació (tampoc substituts: remarquen que, per exemple, un multivitamínic no pot substituir una fruita o una verdura, com l'ús de suplements no pot substituir una dieta equilibrada) que en un moment donat poden resultar marginalment beneficiosos, però que en cap cas està avalat científicament el seu ús en el tractament o la prevenció de malalties i que mai haurien de ser un substitut o distracció enfront de l'atenció mèdica real.