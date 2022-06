Rússia llança un míssil a un centre comercial amb mil persones dins al centre d'Ucraïna

A hores d'ara, Ucraïna ha confirmat la mort de dues persones i que altres 20 es troben ferides, 9 d'elles en estat greu

Almenys dues persones han mort en impactar aquest dilluns un míssil a un centre comercial a la localitat de Kremenchuk, al centre d'Ucraïna, segons ha informat Kyrylo Tymoshenko, cap adjunt de l'oficina del president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski. «De moment sabem d'uns 20 ferits, 9 d'ells en estat greu. Ja es va confirmar que van morir 2 persones», ha escrit Tymoshenko a Telegram.El cap adjunt de l'oficina de Zelenski ha agregat que hi ha un operatiu de rescat treballant en el lloc. L'atac ha causat un nombre de víctimes civils «impossible d'imaginar», ha informat per la seva part el mateix president ucraïnès, Volodimir Zelenski. «El centre comercial està en flames, els bombers estan tractant d'extingir el foc, el nombre de víctimes és impossible d'imaginar», ha agregat Zelenski a Telegram.L'alcalde de la localitat, Vitaliy Meletskiy, ha afegit per la seva part a Facebook que el centre comercial era un lloc «molt concorregut» i ha assegurat que «hi ha morts i ferits», sense especificar. El president ucraïnès ha indicat que el centre comercial no plantejava «perill» per a l'Exèrcit rus ni tenia «cap valor estratègic».«És només un intent de la gent de viure una vida normal, la qual cosa enfureix molt als ocupants. Rússia continua atribuint la seva impotència als ciutadans comuns. És inútil esperar adequació i humanitat de la seva part», ha exposat Zelenski.