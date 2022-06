L'agència Bloomberg explica que hi ha creditors amb pagaments pendents de prop de cent milions de dòlars

Actualitzada 27/06/2022 a les 09:43

Rússia ha entrat en suspensió de pagaments per primera vegada en cent anys en passar el període de gràcia per a l'abonament de prop de 100 milions de dòlars en concepte d'interessos del seu deute sobirà, va informar aquest dilluns l'agència Bloomberg.Els 30 dies de gràcia perquè els creditors de Rússia rebessin el pagament van expirar aquest diumenge.Segons Bloomberg, aquesta situació es considera un esdeveniment de suspensió de pagaments i és la «culminació de les sancions occidentals cada vegada més severes (a Rússia per la seva "operació militar especial" a Ucraïna) que han bloquejat les vies de pagament als creditors estrangers».«És un signe ombrívol de la ràpida conversió del país (Rússia) en un pària econòmic, financer i polític», va assenyalar l'agència.