El govern espanyol lamenta les morts a la tanca de Melilla però defensa que cal protegir la frontera

A la roda de premsa, també s'ha preguntat en reiterades ocasions per Melilla a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que no ha respost cap de les preguntes sobre la qüestió. Rodríguez s'ha avançat en totes les ocasions i ha explicat que seria ella la que respondria sobre aquest tema.

Fonts d'Unides Podem han justificat que Montero no hagi respost pel fet que cal respectar els espais i que si no ha contestat és perquè estava al Palau de la Moncloa. Tanmateix, les mateixes fonts han remarcat que el posicionament de la formació lila és clar i que la ministra no té problema en expressar-lo en un altre escenari.

Unides Podem ha registrat aquest dilluns al Congrés una proposició no de llei a la cambra baixa en què exigeix obrir una investigació independent de forma immediata sobre el salt a la tanca de Melilla per esclarir la «tragèdia humana» ocorreguda.