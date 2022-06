El Congrés avala definitivament l'ús medicinal del cànnabis

Actualitzada 27/06/2022 a les 18:45

El dictamen ha quedat aprovat amb els vots del PSOE, Podem, PDeCAT, PNB, Cs. ERC i Bldu s'han abstingut perquè reclamaven un text més ambiciós. Només hi ha votat en contra el PP i Vox. La comissió ha actuat amb competència legislativa plena, de manera que el text no s'haurà de sotmetre al criteri del ple. La qüestió queda a mans ara de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris que depèn del Ministeri de Sanitat. El Ministeri disposa d'un termini de sis mesos per redactar un text que permeti l'encaix legal de l'ús medicinal del cànnabis. Els pacients dels tractaments on es permetrà l'ús del cànnabis podran accedir a productes elaborats amb cànnabis. En tot cas, l'ús del cànnabis amb finalitats medicinals haurà d'estar sempre vinculats a aquests tractaments que tindran una durada definida. Podran accedir a alguns d'aquests productes a les farmàcies amb recepta mèdica.

La comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats ha donat llum verda definitiva aquest dilluns a un dictamen de la subcomissió del cànnabis medicinal que avala l'ús terapèutic del cànnabis i que crea les bases per a la futura regulació.El Ministeri de Sanitat disposa ara de sis mesos per redactar el text que permetrà ampliar els supòsits en què els metges poden receptar cànnabis, entre les quals hi ha els tractaments contra l'esclerosi múltiple, convulsions vinculades a l'epilèpsia, el dolor crònic oncològic i les nàusees produïdes per la quimioteràpia.