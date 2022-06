L'OMS decideix que la verola del mico no és una emergència sanitària internacional

Segons el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no es pot equiparar a la covid

Actualitzada 26/06/2022 a les 13:44

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha dit aquest diumenge que de moment el brot de verola del mico a Europa i països d'altres regions no ha de considerar-se com una emergència sanitària internacional, com passa amb la covid-19.Aquesta decisió ha estat presa pel director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, seguint la recomanació d'un grup d'experts convocats per a deliberar sobre la gravetat d'aquest brot, un senyal de la preocupació que està causant l'augment de persones infectades.«El que fa especialment preocupant aquest brot és la seva propagació ràpida i contínua a nous països i regions i el risc d'una major transmissió a grups vulnerables, com a persones immunodeprimides, dones embarassades i nens», va explicar Tedros, en comentar les conclusions dels experts.Des d'inicis de maig s'han notificat 3.040 casos confirmats de verola del mico al mig centenar de països, molts dels quals mai havien registrat casos d'aquesta malaltia que s'ha observat en particular entre homes que tenen sexe amb altres homes.Fins al moment s'han registrat poques hospitalitzacions per aquesta malaltia i una única mort, d'una persona amb immunodepressió (afebliment del sistema immunitari).Els experts de l'OMS -que integren el seu Comitè d'Emergència dedicat a analitzar brots infecciosos d'aquest tipus- es van reunir dijous passat i aquest diumenge han emès el seu informe, en el qual assenyalen que la gran majoria de malalts no han estat vacunats contra la verola (la vacuna contra la verola habitual també protegeix contra la verola del mico).«Alguns membres van indicar que, donat el baix nivell d'immunitat entre la població, existeix el risc d'una major transmissió, la qual no ha de ser ignorada», va advertir l'OMS.Així mateix, els experts van recordar que la circulació de la verola del mico a Àfrica ha estat desatesa durant molts anys i que és temps de bolcar-se per a atendre també aquesta situació.Els científics també van indicar que la progressió de la malaltia ha de ser vigilada i que serà necessari fer una nova anàlisi de la situació en les pròximes setmanes una vegada que hi hagi més informació sobre els brots.Per a això se seguirà amb atenció el ritme d'augment de casos en els pròxims 21 dies dins de la població actualment afectada i fora d'ella, el nombre de casos entre els treballadors del sexe, i una potencial propagació dins dels països amb casos i en uns altres on ara com ara no han estat detectats.