Ibai Llanos trenca rècords d'audiència en Twitch amb la seva 'Velada del año 2'

Mr. Jagger va ser el gran guanyador després de vèncer a David Bustamante en dos assalts

Actualitzada 26/06/2022 a les 11:43

El «streamer», «youtuber» i presentador d'esports electrònics Ibai Lanos ha batut aquest dissabte tots els rècords d'audiència en la plataforma Twitch amb la retransmissió en directe de la 'Velada del Año de Boxeo 2', que ha registrat un pic de 3,3 milions de dispositius connectats simultàniament.L'esdeveniment, que s'ha celebrat en el Pavelló Olímpic de Badalona (Barcelona), ha permès a Llanos superar l'anterior rècord que ostentava el «streamer» TheGrefg, qui l'any passat va aconseguir reunir més de 2,5 milions d'espectadors al mateix temps durant un esdeveniment relacionat amb el joc Fortnite.La primera vetllada de boxa organitzada en 2021 pel «streamer» basc juntament amb el «youtuber» reveuen i el boxador Sandor Martín la van seguir 1,5 milions d'espectadors, una xifra que l'espectacle d'aquest dissabte ha superat àmpliament durant la retransmissió de la catifa vermella prèvia a l'inici dels combats.«Hem superat en 'viewers' a la vetllada de l'any passat i estem en la catifa vermella. Això quin collons és», es preguntava Ibai Llanos a l'inici de la vetllada.En total, l'esdeveniment d'avui ha registrat una mitjana de 2,4 milions de seguidors i un pic, a les 20.00 hores, de 3,3 milions de dispositius únics connectats, trencant així tots els rècords d'audiència en Twitch.«Rècord històric de Twitch, i no ho sento un rècord meu, això és un rècord de la comunitat España-Latam. Jo avui era un més. Gràcies a tots els creadors i artistes per venir i haver fet història», ha escrit Ibai Llanos en el seu perfil de Twitter en concloure l'esdeveniment, que ha arrencat sobre les 18.00 hores i ha durat cinc hores.En aquesta vetllada de boxa, que han pogut presenciar en directe gairebé 13.000 persones en el Pavelló de Badalona, han participat nou «streamers» i creadors de continguts multimèdia, així com el cantant David Bustamente, que ha hagut d'aprimar 17 quilos en cinc setmanes per participar en el combat.La trobada ha constat de cinc combats que s'han anat celebrant al llarg de la tard-nit del dissabte i que Ibai Llanos s'ha encarregat de retransmetre en directe en el seu canal de Twitch.En el primer d'ells s'han enfrontat Carola i Spursito, en el segon Momo i Viruzz, en el tercer Ari Gameplays i Paracetamor, en el quart Luzu i Lolito, i en el cinquè i últim, el que més expectació ha suscitat, Mr. Jagger i David Bustamante.Mr. Jagger s'ha alçat amb la victòria en haver d'abandonar Bustamante el combat per KO tècnic.Durant la vetllada, que ha vingut precedida d'una catifa vermella per la qual han desfilat desenes de «streamers» de l'escena hispanoparlant, han actuat en directe artistes com Bizarrap, Duki, Nicki Nicole i Rels B.