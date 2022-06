Entra en vigor el nou reglament europeu que prolonga una dècada la gratuïtat del 'roaming'

Els ciutadans podran fer ús de l'internet al mòbil sense recàrrega als països de la Unió Europea fins 2032

Actualitzada 26/06/2022 a les 12:45

Divendres que ve, 1 de juliol, entrarà en vigor el nou Reglament d'Itinerància de la Unió Europea (UE), que establirà a partir d'ara el marc regulador del 'roaming'.La itinerància gratuïta que es va implantar en 2017 continuarà vigent fins al 30 de juny de 2032.Els operadors no podran aplicar recàrrecs a les tarifes domèstiques que tinguin inclòs el servei d'itinerància, segons ha recordat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) amb motiu de l'entrada en vigor del reglament.El nou reglament incorpora novetats com la reducció de les tarifes d'itinerància a l'engròs (el valor màxim que es poden facturar els operadors entre ells pels minuts de veu, SMS i GB de dades).També determina que la provisió dels serveis d'itinerància a la UE haurà de fer-se amb la mateixa qualitat de servei que al país origen, sempre que sigui «tècnicament viable».El reglament introdueix a més noves mesures de transparència per als usuaris finals en itinerància, quant a la qualitat del servei que se'ls prestarà, els possibles costos addicionals per utilitzar serveis de valor afegit (trucar a altres numeracions que no siguin ni fixes ni mòbils) i l'accés als serveis d'emergència o a la recepció d'alertes públiques al país visitat.