Descobreixen un bacteri gegant que és 5.000 vegades més gran que la majoria i es pot veure sense necessitat de microscopi

Fa un centímetre de llargada tot i que és unicel·lular

Actualitzada 26/06/2022 a les 12:52

Els bacteris solen ser éssers microscòpics, encara que una acabada de descobrir en els manglars de Guadalupe i observable a simple vista és la més gran coneguda i qüestiona alguns principis fonamentals de la biologia i l'evolució dels éssers vius. Del gènere Thiomargarita i batejada com Magnifica, aquest bacteri únic mesura un centímetre i té una complexitat inesperada, segons un estudi que publica Science.La particularitat és que és una sola cèl·lula i el seu ADN està compartimentat en vesícules unides a la membrana, així que «pot ser considerada com la primera i únic bacteri que té, fins avui, aquesta capacitat, desafiant així el nostre concepte de cèl·lula bacteriana», va assenyalar a Silvina González-Rizzo, de la Universitat de les Antilles (França).Amb forma de filaments, és 5.000 vegades més gran que la majoria de bacteris, «com si un humà es trobés amb un altre tan alt com la Muntanya Everest», va dir en una roda de premsa virtual Jean-Marie Volland, de l'estatunidenc Institut Conjunt del Genoma (JGI). Per la seva grandària, va agregar, supera el màxim teòric permès per a l'envergadura dels bacteris, que està relacionat amb com interactuen amb el medi ambient i com usen la seva energia.Els investigadors no saben encara a què respon la seva gegantesca grandària, però creuen que els seus gens contenen «alguna pista potencial», segons Tanja Woyke, de la Universitat de Califòrnia Mercè. La complexa organització de la seva membrana també és possible que li hagi permès aconseguir aquesta talla.Thiomargarita magnifica va ser descoberta en 2009 per Olivier Gros, de la Universitat de les Antilles de Guadalupe, qui va indicar que no és patògena per als humans i va recordar la primera vegada que la va veure: «Eren com uns filaments blancs units a alguna cosa en el sediment, com una fulla». Les anàlisis van determinar que era una procariota (bacteris i arqueges) organismes les cèl·lules dels quals no té un nucli diferenciat i en les quals l'ADN sura lliurement en el citoplasma.González-Rizzo, una de les encarregades de les anàlisis genètiques, va pensar, en un primer moment, que eren cèl·lules eucariotes (les dels animals, plantes i fongs, amb l'ADN embolicat per una membrana), però les anàlisis van determinar que és una procariota que oxida el sofre, un bacteri del gènere Thiomargarita. Aquest bacteri és també única per la grandària i complexitat del seu genoma, té tres vegades més gens que la majoria i el seu ADN està compartimentat en estructures o orgànuls que han anomenat «llavors» i que són semblants a una membrana, la qual cosa és inesperat per a un bacteri.La científica va dir que aquesta última característica «desafia el concepte de cèl·lula bacteriana», però va posar l'accent que «no és cap baula perduda entre cèl·lules procariotes i eucariotes. No hi ha dubte que aquest organisme és una gammaproteobacteria sulfo-oxidant pertanyent al gènere Thiomargarita».El descobriment del bacteri més gran del món «ens fa replantejar i qüestionar uns certs principis fonamentals de la biologia i l'evolució dels éssers vius». En particular, va dir González-Rizzo, «sobre el món procariota i les noves versions aparentment possibles d'aquesta mena d'éssers vius».Fins ara, només ha estat localitzada en els manglars de Guadalupe. És necessari que convergeixin diversos paràmetres perquè existeixi, i encara que es donin tots no vol dir que es vagi a trobar, va explicar Gros. De fet, «fa dos mesos» que no és capaç de trobar-la: «No sé on s'ha anat. Potser la seva presència respon a alguna mena d'estacionalitat» que cal continuar estudiant.Els autors van destacar la importància dels manglars i els seus microbiomes. Aquests ecosistemes ocupen a escala mundial menys de l'1% de la zona de costa, però aporten entre el 10 i el 15% del carboni emmagatzemat en els sediments costaners. Thiomargarita magnifica és una dels bacteris fixadors de carboni en els manglars.El grup va publicar al febrer una primera versió de l'estudi en el repositori BioRxiv, on els articles encara no estan revisats per altres científics. El document final que apareix en Science ha comptat amb algunes modificacions i experiments addicionals.