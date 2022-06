Biden anuncia que el G7 prohibirà les importacions d'or de Rússia

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha confirmat aquest diumenge que els líders de les grans economies mundials pactaran un veto a l'or rus com a resposta a la invasió d'Ucraïna. «Junts, el G7 anunciarem la prohibició de la importació d'or de Rússia, un ingrés cabdal que genera desenes de milers de milions de dòlars per a Rússia», ha assenyalat Biden en un missatge al seu compte oficial de Twitter. «Aquesta mesura colpejarà directament als oligarques russos i atacarà el cor de la maquinària de guerra de Putin», ha afegit el primer ministre britànic, Boris Johnson. En paral·lel, Kíiv ha patit aquest diumenge un atac amb míssils en un complex residencial de la ciutat -amb almenys cinc ferits- després de quasi un mes sense bombardejos.

«Durant el matí d'aquest 26 de juny, un coet ha impactat contra un edifici residencial de 9 pisos a Kíiv. Hi ha víctimes atrapades sota la runa i gent rescatada que ja ha estat traslladada a l'hospital», ha assegurat l'alcalde de la capital d'Ucraïna, Vitali Klitxkó, en un missatge a Telegram. S'han escoltat un mínim de quatre explosions i els míssils han destrossat les tres plantes superiors del complex residencial. L'atac del Kremlin coincideix amb l'inici de la cimera del G7 a Alemanya i també pretén generar intimidació abans de la cimera de l'OTAN prevista pels dies 29 i 30 de juny a Madrid. Mentrestant, Severodontesk -ciutat clau al Donbass- ha caigut totalment en mans russes després de setmanes de setge i ara el front de guerra es trasllada a la veïna Lissitxansk, a la regió de Lugansk.

Biden signa una històrica llei per regular les armes: «Se salvaran vides»

D'altra banda, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha signat una històrica llei per regular les armes, la primera iniciativa legal que limita –tímidament- les condicions per la tinença d'armes en més de tres dècades. «El temps és essencial. Es salvaran vides», ha afirmat Biden durant la firma de la Llei Bipartidista per unes Comunitats Més Segures, en resposta als brutals atacs al col·legi Uvalde de Texas o contra afroamericans al supermercat de Buffalo (Nova York). «Avui hem actuat per les famílies que han perdut ésser estimats per l'epidèmia de la violència armada. Avui hem dit alguna cosa més que prou», ha apuntat el president dels Estats Units. «Sé que queda molt per fer, però no em rendiré», ha conclòs Biden.