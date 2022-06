Aconsegueixen tractar un càncer de còlon utilitzant un virus vegetal

L'experiment va aconseguir eliminar tots els tumors en ratolins

Actualitzada 26/06/2022 a les 13:30

Més enllà de les tradicionals quimioteràpia i radioteràpia, la recerca en tractaments contra el càncer està transitant rumbs cada vegada més innovadors, com són la immunoteràpia, la medicina de precisió o la teràpia gènica.Ara, un estudi realitzat per la Universitat de Califòrnia (els Estats Units) ha trobat potencial en un element que sona contradictori, gairebé a ciència-ficció: un virus de les plantes.Tal com publiquen en el mitjà científic Nano Letters, aquest virus vegetal, anomenat virus del mosaic del caupí, s'empraria en combinació amb un anticòs anomenat anti-4-1BB. En aquest context, el primer augmenta l'eficàcia de l'últim sense fer cap mal al pacient.Així ho han conclòs després de provar la teràpia de combinació en models animals (ratolins) amb càncer de còlon. En aquests subjectes experimentals, el virus atreia a les cèl·lules immunes del propi hoste cap al tumor, mentre que l'anticòs aconseguia sortejar la immunosupressió que genera el propi càncer i que, en condicions normals, li permet sortejar la resposta immune de l'organisme.D'aquesta manera, l'enfocament va aconseguir eliminar tots els tumors i evitar la seva recurrència, amb una supervivència del 100%. En altres models amb melanoma en lloc de càncer de còlon, la teràpia combinada també va millorar la supervivència.Recordant en tot moment que es tracta d'un experiment dut a terme sobre ratolins i que per això el mètode no hauria de ser necessàriament el mateix en éssers humans, l'administració dels agents terapèutics es va realitzar mitjançant dues injeccions setmanals de l'anticòs i una setmanal del virus, totes elles en la cavitat abdominal.Cal assenyalar també que els investigadors van provar el potencial terapèutic del virus per si sol, i efectivament aconseguia resultats, encara que no tan destacables com la combinació de les dues teràpies.Una de les coses que destaquen els autors del treball és que el cos dels ratolins adquiria memòria immunològica després del tractament, i si s'implantaven noves cèl·lules cancerígenes era capaç d'atacar-les per si mateix.Pel prometedor dels resultats, l'equip planeja continuar investigant aquesta direcció, aclarint entre altres coses enfront de quins tipus de càncer podria resultar efectiu i si l'enfocament podria emprar-se com una vacuna enfront d'aquests tumors.