WhatsApp: aquestes són les novetats en el teu perfil, connexió i estats per a evitar que et controlin

L'aplicació de missatgeria ha introduït recentment nous controls de privacitat

Actualitzada 25/06/2022 a les 17:36

WhatsApp és una aplicació que facilita la comunicació encara que algunes persones acaben abusant de característiques com l'última hora de connexió o l'actualització d'estat, donant lloc a situacions incòmodes o fins i tot d'assetjament, que la companyia intenta revertir amb els seus últims canvis.L'aplicació de missatgeria ha introduït recentment nous controls de privacitat que permeten als usuaris ajustar-los per a protegir la seva informació en característiques com l'última connexió, la informació i la foto de perfil o l'estat.La companyia ja permet, tant en Android com en iOS, gestionar el nivell de privacitat d'aquestes quatre característiques. Així, l'usuari pot decidir que estiguin oberts a 'Tots', de tal forma que tots els usuaris de la 'app' podran veure aquesta informació, o a 'Ningú', impedint que pugui veure's per complet.Entremig, hi ha dues opcions més: d'una banda, 'Els meus contactes', que fa que només els contactes guardats en l'agenda puguin veure la informació de l'hora d'última vegada que s'ha contactat l'usuari, la seva foto de perfil, la secció d'informació i les actualitzacions d'estat. Per un altre, 'Els meus contactes, excepte...', que exclou a determinats contactes guardats de la possibilitat d'accedir a aquesta informació.Qualsevol que sigui l'opció preferida, es poden trobar dins dels 'Ajustos', en l'apartat de 'Privacitat', on només caldrà ficar-se en cada característica per a establir el nivell de privacitat desitjat.Cap, no obstant això, fer un matís. Quan l'usuari està connectat altres usuaris podran continuar veient si està 'en línia' o 'escrivint' un missatge en aquest moment, una característica que no compta amb controls de privacitat.D'altra banda, les confirmacions de lectura, els coneguts com a tics blaus per posar-se d'aquest color quan el receptor ha rebut el missatge i obert el xat per a llegir-lo, també compten amb opcions de privacitat.En concret, en el mateix apartat de Privacitat, dins dels Ajustos, és possible marcar o desmarcar les confirmacions de lectura. La companyia adverteix que en cas de deshabilitar-les les altres persones no podran veure els tics blaus, però el propi usuari tampoc veurà les de les altres persones.Amb aquests ajustos és possible evitar situacions en les quals una persona insisteix que li responguem a un missatge perquè ha vist que ens hem connectat i no li hem escrit, o quan algú monitora les vegades que ens connectem a WhatsApp, per citar un parell d'exemples.