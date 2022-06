Una ONG exigeix una recerca i responsabilitats penals per les morts d'immigrants a la tanca de Melilla

L'organització ha expressat el seu «dolor i indignació» pels fets i ha afirmat que «l'absència de vies segures»

Actualitzada 25/06/2022 a les 18:17

L'ONG Coordinadora de Barris per al Seguiment de Menors i Joves, una de les quals va denunciar la mort d'immigrants a la frontera de Ceuta, ha exigit una «investigació» així com «responsabilitats penals» per les morts d'immigrants subsaharians en la tanca de Melilla.En un comunicat, l'organització ha expressat el seu «dolor i indignació» pels fets i ha afirmat que l'«absència de vies segures» obliga les persones refugiades a saltar la tanca o llançar-se a la mar en «embarcacions precàries o altres mitjans» posant en perill la seva vida.«L'externalització de fronteres col·loca a països tercers en funcions de gendarmes de les fronteres europees», ha expressat abans d'exigir «responsabilitats al Govern d'Espanya per unes morts ocorregudes en instal·lacions finançades amb diners lliurats al Marroc per al control de fronteres».L'organització també ha reclamat una recerca que esclareixi els fets així com «el cessament de l'ús de material antidisturbis contra persones vulnerables i que garanteixi el principi de la no devolució».Coordinadora de Barris ha exigit a la UE «que acabi amb la seva estratègia d'externalització de fronteres i promogui una política migratòria basada en la seguretat humana, en la protecció dels drets humans i en les relacions exteriors justes».