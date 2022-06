Un autobús incendiat a l'AP-7 crema 4,2 hectàrees entre Agullana i la Jonquera

El foc, que ha obligat a tallar la circulació, ja està controlat

Actualitzada 25/06/2022 a les 20:20

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat a les 18.52 hores d'aquest dissabte un incendi forestal entre Agullana i la Jonquera (Alt Empordà) que ha obligat a tallar l'autopista AP-7 en sentit sud, cap a Barcelona.Un autobús avariat s'ha incendiat i el foc ha saltat a la vegetació propera a la via, no gaire lluny de la línia del tren d'alta velocitat que connecta Figueres amb Perpinyà. Els Bombers han activat 18 dotacions i cinc mitjans aeris. Segons els Agents Rurals, el foc ha afectat unes 4,2 hectàrees.Els Mossos d'Esquadra han tallat la calçada i han traslladat els passatgers del vehicle, de matrícula francesa, a una àrea de servei propera, on el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) n'ha assistit quatre, cap d'ells ferit.