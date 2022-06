Troben un bebè de mamut perfectament conservat durant 30.000 anys

Es tracta de l'exemplar millor conservat que s'ha trobat a Amèrica del Nord

Les restes preservades d'un bebè de mamut que va viure fa més de 30.000 anys va ser descobert en Yukón, el Canadà, en el que els experts diuen que és «la troballa més completa» d'aquest tipus a Amèrica del Nord.El vedell, anomenat 'Nun cho ga', que significa 'animal bebè gran' en l'idioma de la tribu hän, estava congelat en permafrost, la qual cosa va resultar en la momificació de les seves restes.El bebè mamut va ser trobat per uns miners que treballaven en els camps d'or de Klondike, dins del Territori Tradicional Trʼondëk Hwëchʼin, i les imatges de les restes mostren la seva pell encara intacta amb flocs de cabell encara adherits al cos.Una anàlisi posterior va revelar que la cria és femella i vivia al costat de cavalls salvatges, lleons de les cavernes i bisons esteparis gegants que una vegada van vagar per la regió del Yukón fa milers d'anys.El ministre de Turisme i Cultura, Ranj Pillai, va dir en un comunicat:«Yukón sempre ha estat un líder de renom internacional en la recerca de l'edat de gel i Beringia».«Estem encantats amb aquest important descobriment d'una cria de mamut llanut momificado: 'Nun cho ga'. Sense associacions sòlides entre els miners, Trʼondëk Hwëchʼin i el govern de Yukon, descobriments com aquest no podrien succeir», va dir Pillai.El paleontòleg de Yukón Grant Zazula, va dir en un comunicat:«Com a paleontòleg de l'edat de gel, ha estat un dels meus somnis de tota la vida trobar-me cara a cara amb un mamut llanut real».«Aquest somni es va fer realitat avui. 'Nun cho ga' és bell i un dels animals de l'edat de gel momificados més increïbles mai descoberts en el món. Estic emocionat per arribar a conèixer-ho més», va dir.Els experts van determinar ràpidament que la cria té aproximadament la mateixa grandària que la mòmia bebè mamut llanut 'Lyuba' de 42.000 anys d'antiguitat, descoberta a Sibèria en 2007.