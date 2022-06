Ofereixen 4.300 euros per infectar-se amb la tos ferina per a provar una vacuna

Els voluntaris han de tenir 18 i 50 anys i durant 16 dies viuran monitorats en un hotel amb tot pagat

Actualitzada 25/06/2022 a les 18:26

La tos ferina o tos ferina és una malaltia infecciosa aguda summament contagiosa de les vies respiratòries altes causada pel bacteri gramnegatiu Bordetella pertussis.Existeix una vacuna contra ella, però ara s'està provant un altre sistema, una vacuna en aerosol nasal. Investigadors de l'Hospital Universitari de Southampton, al Regne Unit busquen ara voluntaris per a provar-la.Tal com recull el Daily Mail, es busquen voluntaris d'entre 18 i 50 anys que rebran 3.775 lliures esterlines, uns 4.300 euros. A canvi, provaran l'aerosol i seran infectats amb la tos ferina.Després, els voluntaris seran monitorats en una habitació d'hotel durant 16 nits, on se'ls proporcionaran tots els seus menjars, per a veure com es desenvolupa la seva condició.Els voluntaris tindran accés a diverses habitacions, un bany, una dutxa i una àrea recreativa. Es proporcionaran tots els menjars, begudes i refrigeris. També se'ls permetrà sortir dues hores al dia.Abans de sortir de l'hotel, dues setmanes i mitja després, els voluntaris rebran un cicle d'antibiòtics per a eliminar els bacteris del nas.Ja existeix una injecció per a la tos ferina, però no pot detenir les infeccions de les vies respiratòries superiors i no evita que les persones la hi transmetin a altres persones.La infecció és causada per bacteris que ingressen als pulmons i les vies respiratòries i poden causar pneumònia. S'estima que la tos ferina mata fins un de cada 50 bebès en el món.