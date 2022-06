Investiguen com a terrorisme un tiroteig amb dos morts i 21 ferits a un bar gay d'Oslo

Actualitzada 25/06/2022 a les 10:45

La policia i la fiscalia d'Oslo van confirmar aquest dissabte que estan investigant com a atac terrorista el tiroteig anit en una discoteca en el centre d'Oslo, en la qual dues persones van morir i altres 21 van resultar ferides, deu d'elles greus.L'atacant, que va ser arrestat prop de l'escena del tiroteig, és un ciutadà amb passaport noruec i d'origen iranià, conegut per la policia i contra el qual s'han presentat càrrecs ara per homicidi, intent d'homicidi i acte terrorista, va precisar en roda de premsa el cap de la recerca, Christian Hatlo.L'organització del Dia de l'Orgull Gai que havia de celebrar-se avui a Oslo ha suspès tots els actes per recomanació de la policia, va informar en un comunicat.Dues persones van morir i diverses més van resultar ferides greus en un tiroteig en una discoteca situada en el centre d'Oslo, va informar la matinada d'aquest dissabte la policia de la capital noruega.«Dues persones han estat confirmades com a mortes en l'episodi del tiroteig. Hi ha diversos ferits greus. La policia va definir la missió com un incident PLIVO», va escriure la força policial en referència a l'actuació policial.Es van realitzar diversos trets en una discoteca en el centre de la ciutat, i hi ha ferits, va afegir.Segons la televisió noruega NRK, tres persones han estat greument ferides de les 14 que han estat ateses en diversos hospitals d'acord amb fonts mèdiques.Testimonis han declarat a la televisió noruega que el tiroteig va deslligar el pànic en la gent dins de la discoteca i que tot va ser molt caòtic.