Un estudi de Science Advances sobre desconeguts reflecteix que els que feien olor semblant tenien interaccions positives

Actualitzada 25/06/2022 a les 13:40

La «química» entre persones és poderosa, i no és només una metàfora. Aquest dijous, un estudi publicat en Science Advances ha descobert que les persones amb una olor corporal similar tenen més probabilitats de congeniar i ser amigues.Fer olor (a un mateix i als altres) és una eina bàsica per a molts mamífers terrestres que decideixen així qui és amic o enemic i, encara que els humans també es fan olor de sí mateixos i als altres, quin és el paper que l'olfacte exerceix en les nostres amistats no és clar.La hipòtesi d'un equip d'investigadors de l'Institut Weizmann (Israel) és que els humans es fan olor de sí mateixos i a uns altres per a avaluar inconscientment la similitud de l'olor corporal i promoure l'amistat.Per a comprovar-ho, l'equip va dur a terme un estudi amb una vintena de grups d'amics del mateix sexe que no eren parella i que van declarar haver congeniat immediatament quan es van conèixer.Els investigadors van prendre mostres de les olors corporals dels participants amb un nas electrònic que contenia deu sensors d'òxid metàl·lic, cinc dels quals responien a les olors.En paral·lel, van reclutar a vint-i-quatre persones desconegudes entre si per a fer les mateixes proves i contrastar els resultats amb els del nas electrònic.L'estudi va constatar que els valors objectius obtinguts amb un nas electrònic coincidien amb les valoracions subjectives dels amics i van descobrir que les parelles d'amics poden fer olor més semblant que les parelles de desconeguts triades a l'atzar.A més, l'experiment va confirmar que els que feien olor més semblant tenien interaccions més positives i que un nas electrònic permet predir quines parelles de desconeguts es relacionaran durant les interaccions socials.Aquestes troballes quadren amb els estudis que indiquen que les persones que perden el sentit de l'olfacte experimenten deficiències socials i que els qui estan en l'espectre autista tenen afectada la interpretació de senyals químics de les olors produïdes pel cos humà.«Els nostres resultats mostren que també podem ser més semblants a altres mamífers terrestres en aquest aspecte del que pensàvem», destaquen els investigadors i autors principals de l'estudi, Inbal Ravreby, Kobi Snitz i Noam Sobel.Però, ressalten, «aquest missatge és important perquè, més enllà d'una comprensió més profunda del comportament humà, pot apuntar cap a noves vies basades en l'olfacte per a intervenir en la deterioració social».