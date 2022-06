El govern espanyol rebaixa els abonaments del transport públic i augmenta un 15% les pensions de jubilació i invalidesa

L'executiu crea un xec de 200 euros per a treballadors, aturats i autònoms amb ingressos baixos

Actualitzada 25/06/2022 a les 17:05

El govern espanyola ha aprovat aquest dissabte en un Consell de Ministres extraordinari un nou decret de mesures anticrisi que inclou una rebaixa del 50% del preu dels abonaments de transport estatal i el 30% dels autonòmics i locals –que les administracions podran complementar fins al 50%-, un augment d'un 15% les pensions de jubilació i invalidesa i la creació d'un xec de 200 euros per a treballadors, aturats i autònoms amb ingressos baixos. Així ho ha fet públic el president de l'executiu, Pedro Sánchez, en una compareixença posterior a la reunió, en què també ha anunciat que l'impost per gravar els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques es tramitarà com a projecte de llei i entrarà en vigor l'1 de gener del 2023.