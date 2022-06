Aquesta és una de les mesures aprovades en el decret llei anticrisi

Actualitzada 25/06/2022 a les 13:38

El Govern ha aprovat una ajuda directa de 200 euros per a treballadors, autònoms i aturats amb «baixos ingressos» que es podrà sol·licitar a partir del mes de juliol, entre les noves mesures incloses en el decret llei per a pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna.L'ajuda alleujarà la pujada de la cistella de la compra per a les rendes més baixes, segons ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari celebrat aquest dissabte.Així mateix, s'ha acordat limitar el preu màxim del butà «per a assegurar el benestar dels més vulnerables».