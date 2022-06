Dos terços dels espanyols veuen negativa la conducta de Joan Carles I

Aquestes dades es recullen en una enquesta elaborada per Metroscopia amb motiu de la commemoració del vuitè aniversari del regnat de Felip VI

Actualitzada 25/06/2022 a les 18:06

Dos terços dels espanyols considera que Joan Carles I no està sabent actuar «com correspon a un excap d'Estat» des que va abdicar en 2014 i que amb la seva conducta està dificultant la tasca de Felip VI, a qui tres de cada quatre ciutadans li donen un aprovat.Aquestes dades es recullen en una enquesta elaborada per Metroscopia amb motiu de la commemoració del vuitè aniversari del regnat de Felip VI, que es va complir el passat dia 19.L'enquesta, realitzada a 800 ciutadans mitjançant entrevistes telefòniques a mitjan aquest mes, analitza també la situació de Joan Carles des de la seva renúncia al tron.Per al 65 per cent, el rei emèrit, qui resideix a Abu Dhabi des de fa gairebé dos anys per la polèmica de les irregularitats dels seus negocis a l'estranger, s'està comportant de manera desencertada des que va deixar el tron, enfront d'un 23 per cent que li jutgen positivament.Percentatge similar (68 per cent) creu que està dificultant les coses a Felip VI en els últims temps, mentre que un 17 per cent defensa que l'emèrit les està facilitant.Dels qui van votar al PSOE en 2019, el 75 per cent censura la conducta de don Joan Carles, mentre que dels electors del PP, ho fan el 35 per cent.Vuit de cada deu espanyols (82 per cent) creu que va ser encertada la decisió de don Joan Carles de cedir la corona al seu fill.El 76 per cent dels consultats sosté que Felip VI ha exercit fins ara de manera correcta el càrrec de cap d'Estat, una impressió que secunden tant els votants del PSOE (90 per cent), com els del PP (94 per cent), enfront dels quals responen que ho ha fet de manera inapropiada (17 per cent).Si el 73 per cent dona el seu aprovat a don Felipe, el percentatge que respon el mateix sobre el paper de la reina Letizia se situa en el 64 per cent -el 28 per cent el desaprova-, segons el sondeig.En el cas de la princesa Leonor, sis de cada deu (61 per cent) veuen bé el seu paper, mentre que el 19 per cent no aprova la seva actuació.Dos terços dels consultats (65 per cent) presagia que Leonor de Borbó arribarà a ser reina, alguna cosa que comparteixen els votants del PSOE i el PP (72 i 74 per cent, respectivament), enfront del 27 per cent que opina que succeirà al seu pare.De Felip VI, una àmplia majoria (91 per cent) veu que el monarca està ben preparat per al càrrec.Per a tres de cada quatre, inspira confiança i el 71 per cent recolza que tracta per igual a tots els dirigents polítics.