Descobreixen un prometedor tractament a base de fongs per a eliminar el VPH

La substància en qüestió ja està aprovada per a ús humà com a suplement alimentari

Actualitzada 25/06/2022 a les 12:34

El virus del papil·loma humà és tremendament comú, fins al punt en el qual s'estima que la majoria de la població entrarà en algun moment de la seva vida en contacte amb ell. I encara que en la majoria dels casos no provoca cap mena de símptoma, i la vacunació ha reduït de manera important l'impacte de la resta, la veritat és que és un factor de risc per a malalties de gravetat considerable com el càncer d'úter o el càncer de gola.Fins ara, una vegada que s'ha produït la infecció no hi ha tractament possible, amb el que l'única opció és vigilar la seva evolució i esperar que el cos elimini per si mateix al patogen. Tanmateix, això podria canviar pròximament.Així, un assaig clínic de fase II dut a terme per investigadors adscrits a la Universitat de Texas (els Estats Units) ha trobat que l'ús diari d'un extracte d'uns certs fongs és eficaç ajudant el sistema immune a posar fi a la infecció pel VPH, segons publiquen en la revista especialitzada Frontiers in Oncology.Amb això, especifiquen, s'aconsegueix reduir el risc a llarg termini de desenvolupar els tipus de càncer comunament associats a aquest virus. El suplement, anomenat AHCC (Activi hexose correlated compound) ha demostrat a més ser completament segur (la qual cosa era previsible, tenint en compte que el seu ús en humans ja està aprovat com a suplement alimentari). Aquesta substància també s'investiga en assajos clínics com a tractament coadjuvant en el càncer hepatocel·lular.Més concretament, aquests autors van provar el tractament en dones (especialment vulnerables als càncers relacionats amb el VPH) amb una història mínima de dos anys amb infecció persistent d'alt risc per VPH, i ho van comparar amb un grup de control que va rebre un placebo. Entre les quals van rebre el AHCC, un 63,3% van passar a donar negatiu en els test de detecció del virus després de sis mesos de prendre la substància diàriament.