D'aquesta manera els medicaments saben on dirigir-se dins del nostre organisme, segons un farmacèutic

Actualitzada 25/06/2022 a les 19:58

Tom Anchordoquy és professor de Ciències Farmacèutiques al Campus Mèdic Anschutz de la Universitat de Colorado, als Estats Units. Aquest expert ha escrit un article en The Conversation sobre com els medicaments saben actuar en el lloc adequat del nostre organisme.«Quan prens aspirina per a un mal de cap, com sap l'aspirina que ha de viatjar al seu cap i alleujar el dolor? La resposta curta és que no: les molècules no poden transportar-se per si mateixes a través del cos i no tenen control sobre on acaben eventualment», diu l'autor.«Però els investigadors poden modificar químicament les molècules de les drogues per a assegurar-se que s'uneixin fortament als llocs que volem i feblement als llocs que no», prossegueix Anchordoquy.«Els productes farmacèutics contenen més que només la droga activa que afecta directament el cos. Els medicaments també inclouen 'ingredients inactius', o molècules que milloren l'estabilitat, l'absorció, el sabor i altres qualitats que són crítiques per a permetre que el medicament faci el seu treball», diu el farmacèutic.«Per exemple, l'aspirina que ingereixes també té ingredients que eviten que la tauleta es trenqui durant l'enviament i ajuden al fet que es desfaci en el seu cos», explica Anchordoquy.«Com a científic farmacèutic, he estat estudiant l'administració de fàrmacs durant els últims 30 anys. És a dir, desenvolupar mètodes i dissenyar components no farmacològics que ajudin a portar un medicament on ha d'anar en el cos», exposa l'autor de l'article.«Per a comprendre millor el procés de pensament darrere de com es dissenyen els diferents medicaments, seguim un medicament des que ingressa per primera vegada al cos fins on finalment acaba», planteja l'autor.«Quan empasses una pastilla, inicialment es dissoldrà en l'estómac i els intestins abans que les molècules del fàrmac s'absorbeixin en el torrent sanguini. Una vegada en la sang, pot circular per tot el cos per a accedir a diferents òrgans i teixits», prossegueix.«Les molècules dels medicaments afecten el cos en unir-se a diferents receptors en les cèl·lules que poden desencadenar una resposta particular», indica l'article.«Una manera d'obtenir una alta concentració de medicament en el lloc correcte és aplicar el medicament just on es necessita, com fregar un ungüent sobre una erupció cutània o usar gotes per als ulls per a les al·lèrgies», afegeix el farmacèutic. «De manera similar, un inhalador envia el fàrmac directament als pulmons i evita que afecti la resta del cos», diu.«Finalment, un aspecte clau en tot disseny de medicaments és simplement fer que els pacients prenguin els medicaments en les quantitats correctes en el moment correcte», apunta.«Pel fet que recordar prendre un medicament diverses vegades al dia és difícil per a moltes persones, els investigadors intenten dissenyar formulacions de medicaments perquè només es prenguin una vegada al dia o menys. De manera similar, les píndoles, els inhaladors o els aerosols nasals són més convenients que una infusió que requereix viatjar a una clínica perquè un metge capacitat la injecti al seu braç», explica.«Com menys problemàtic i costós sigui administrar un fàrmac, més probable és que els pacients prenguin la seva medicació quan la necessitin. No obstant això, a vegades les infusions o injeccions són l'única forma efectiva d'administrar uns certs medicaments. Fins i tot amb tota la ciència necessària per a comprendre una malaltia prou bé com per a desenvolupar un fàrmac eficaç, sovint depèn del pacient fer que tot funcioni segons el dissenyat», conclou.