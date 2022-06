Aquesta seria la primera capital occidental bombardejada en una Tercera Guerra Mundial, segons un diputat rus

Actualitzada 25/06/2022 a les 13:12

Des de l'inici de la guerra a Ucraïna, els mitjans de comunicació russos situats en l'òrbita del Kremlin no han deixat d'agitar el fantasma d'una possible confrontació bèl·lica global amb occident, és a dir, la Tercera Guerra Mundial.Aquest divendres, Andrey Gurulyov, un polític de la Duma estatal que és un aliat pròxim de Vladimir Putin, va fer va fer un pas més enllà en un programa de debat en el canal estatal Rossiya 1.Tal com recull el Daily Mail, Gurulyov va dir que la primera capital europea que seria bombardejada en l'esclat d'aquesta Tercera Guerra seria la capital del Regne Unit, Londres.Les amenaces arriben enmig dels temors renovats que la guerra d'Ucraïna es converteixi en un conflicte global pel fet que Lituània, membre de l'OTAN, bloqueja els béns sancionats a l'enclavament rus de Kaliningrad.Gurulyov va dir que l'única manera d'evitar el bloqueig és una invasió russa dels països de l'OTAN, la qual cosa desencadenaria la clàusula cinc i probablement desencadenaria la Tercera Guerra Mundial.«Destruirem tot el grup de satèl·lits espacials de l'enemic durant la primera operació aèria. A ningú li importarà si són estatunidencs o britànics, els veuríem a tots com l'OTAN. Segon, mitigarem tot el sistema de defensa antimíssils, a tot arreu i al 100%», va dir.«Tercer, certament no partirem de Varsòvia, París o Berlín. La primera a ser atacada serà Londres. És molt clar que l'amenaça per al món prové dels anglosaxons», va afegir.«Com a part de l'operació per a destruir llocs d'importància crítica, es tallarà el subministrament d'energia a Europa occidental i s'immobilitzarà. Tots els llocs de subministrament d'energia seran destruïts. I en la tercera etapa, veurem el que els EUA li diran a Europa occidental sobre continuar la seva lluita en el fred, sense aliments ni electricitat», va prosseguir.«Em pregunto com ells (els Estats Units) aconseguiran mantenir-se al marge. Aquest és el pla aproximat, i deliberadament deixo de costat certs moments perquè no són per a ser discutits en la televisió», va dir amenanzante Gurulyov.