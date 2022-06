Aquest és el curiós truc que revela si tens més risc de morir a curt termini

Els autors d'un estudi suggereixen que aquesta prova s'incorpori a les revisions mèdiques rutinàries dels més grans

Actualitzada 25/06/2022 a les 12:44

A partir d'una determinada edat, és important sotmetre's a exàmens periòdics que determinin el nostre estat de salut i els riscos als quals podem estar subjectes. Normalment, això implica una bateria bastant variada de proves que miren a diferents sistemes del nostre organisme.No obstant això (i encara que en cap circumstància substitueix a un control mèdic en condicions), hi ha una curiosa tècnica que pot ajudar-nos, a nosaltres o idealment a un metge, a fer una estimació ràpida del nostre estat de salut general i el nostre risc de mortalitat: intentar mantenir-nos durant 10 segons en equilibri sobre una única cama.Així ho il·lustra un estudi observacional realitzat per un equip internacional d'investigadors els resultats dels quals s'han publicat en el mitjà científic British Journal of Sports Medicine. En aquest article, s'explica que la incapacitat per a realitzar aquest exercici en persones d'edat mitjana o avançada es relaciona amb un risc major (més del doble que les persones que sí que poden realitzar-lo) de morir per qualsevol causa en els deu anys posteriors.De fet, els autors suggereixen que aquesta tècnica senzilla s'incorpori a la pràctica clínica incloent-se en els reconeixements mèdics rutinaris dels adults en aquestes etapes de la seva vida.Els investigadors fan notar que, al contrari que altres paràmetres físics, l'equilibri tendeix a conservar-se relativament intacte fins a la sisena dècada de vida, moment a partir del qual comença a esvair-se ràpidament. No obstant això, no es tracta d'una qüestió que s'abordi habitualment en les revisions mèdiques, possiblement perquè fins ara no existeix un test estandarditzat sobre aquest aspecte i perquè no existeix massa evidència científica que relacioni la pèrdua de l'equilibri en l'adultesa amb un altre fenomen que no siguin les caigudes.Així, per a realitzar aquesta anàlisi, van reclutar a 1.702 adults d'entre 51 i 75 anys d'edat, participants en l'estudi Clinimex, i els van realitzar una primera revisió mèdica de salut l'any 2009, en el qual es va incloure la prova descrita per a mesurar l'equilibri. Posteriorment, se'ls va practicar un seguiment de més de deu anys, fins al 2020.En el procés, es van tenir en compte factors com el gruix del plec cutani, el pes corporal i diversos detalls de la història mèdica de cada pacient.Emprant aquest enfocament, aproximadament un de cada cinc participants van ser incapaços de mantenir-se en equilibri sobre una cama durant deu segons. Hi havia, no obstant això, importants diferències en funció de la franja d'edat: per a fer-nos una idea, en els adults majors de 71 anys, la proporció dels quals no ho aconseguien superava el 50%.Aquestes persones, en general, tenien pitjor estat de salut que els qui si que aconseguien mantenir-se en equilibri, amb condicions tan variades com obesitat, malalties cardíaques, hipertensió o nivells poc sans de lípids en sang.De fet, entre ells la proporció dels quals van morir era molt major en aquest grup: un 17.5%, enfront d'un 4.5% en l'altra demografia. Les causes de mortalitat, amb tot, es distribuïen en la mateixa proporció en els dos sectors.Com és lògic, l'estudi, en ser observacional, no estableix una relació causal entre els dos fenòmens. Hi ha informació sobre alguns factors, com la dieta o l'ús de tabac, alcohol o altres drogues que no estava disponible i que podria influir en el resultat. Encara així, els investigadors insisteixen que el test aporta informació important sobre l'equilibri dels adults en aquesta franja d'edat i sobre el seu risc de mortalitat.