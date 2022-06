La dominació d'òmicron provocarà que hi hagi noves onades cada tres mesos

Els llinatges d'òmicron no són més greus, però sí que tenen la capacitat de reinfectar

Actualitzada 24/06/2022 a les 13:23

Reinfeccions

Els llinatges BA.4 i BA.5 de la variant òmicron del coronavirus estan darrere de l'actual repunt de la transmissió que es registra a Espanya a les portes de l'estiu. Aquests també han causat noves onades de contagis a Sud-àfrica i altres països del nostre entorn com Portugal o Regne Unit.I encara que fins ara «no s'han observat diferències en la gravetat» dels nous contagis segons Sanitat, les últimes dades mostren un augment de l'ocupació hospitalària del 5,5% al ​​6,3% i comptabilitza 1.030 ingressos més en una setmana.Sobre els efectes de les variants BA.4 i BA.5 s'ha pronunciat la investigadora de la University College de Londres (Regne Unit) Christina Pagel en què assegura que «mentre òmicron segueixi sent dominant, sembla plausible que grans onades d'infeccions cada tres mesos més o menys siguin la norma».«Encara que les infeccions no seran problemàtiques per a la majoria de les persones, cada onada provocarà baixes laborals, malalties greus i la mort per a alguns, i covid persistent per a alguns més», assegura Pagel.Tot i això, Pagel alerta que, segons un recent estudi realitzat entre personal sanitari, òmicron és «particularment llesta per evadir la resposta immunitària» tant humoral com cel·lular. «Fins i tot una infecció per òmicron no indueix immunitat particularment bona contra una futura infecció amb aquesta mateixa variant», afegeix Pagel. Això explica que persones contagiades amb òmicron s'hagin reinfectat amb algun dels seus subllinatges poc temps després.