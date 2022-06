Espanya registra 195 noves morts, 68.186 contagis i 412 hospitalitzats més per covid-19

Els ingressats a l'UCI pugen en 27 persones i la incidència acumulada es dispara fins als 755 punts

Actualitzada 24/06/2022 a les 19:04

El 82,5% de la població té la pauta completa

Espanya ha registrat 195 noves morts per covid-19 des de dimarts i ja en són 107.799 des de l'inici de la pandèmia. També hi ha hagut 68.186 contagis més, fet que deixa la xifra global en 12.681.820 infectats. El nombre d'ingressats a l'hospital ha pujat fins a les 8.205 persones, 412 més que en l'últim recompte, mentre que a l'UCI ara en són 388, 27 més. La incidència acumulada a 14 dies en majors de 60 anys puja de 653 a 755, 102 punts més que dimarts. Des de l'inici de la pandèmia Catalunya encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals, amb 19.449. Madrid en té 18.845 i, en tercer lloc, Andalusia n'ha registrat 13.868.En la darrera setmana hi ha hagut 194 víctimes mortals, de les quals 28 a Castella La Manxa, 23 al País Valencià, 21 a Castella i Lleó o 18 a l'Aragó. A Catalunya n'hi ha hagut 9 i a Madrid, 15.Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat, amb 2.526.633 casos, seguida per Madrid amb 1.809.564, Andalusia amb 1.523.520 i el País Valencià amb 1.463.999.En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 8.205 pacients ingressats per la infecció, 412 més que dimarts, que ocupen el 6,67% de tots els llits disponibles. 388 persones estan ingressades a l'UCI, 27 més que fa 4 dies, el 4,38% del total de llits per a crítics a l'Estat.A Catalunya hi ha 2.093 pacients a l'hospital per coronavirus, 360 més que en l'últim balanç (8,48%). A l'UCI hi ha 90 crítics, 6 més, i suposa el 7,84% de la capacitat total.D'altra banda, 39.099.907 persones a l'Estat tenen la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, el 92,7% de la població diana (la major de 12 anys) i el 82,5% de la població global. Així ho recullen les xifres setmanals de vacunació que aporta el Ministeri de Sanitat.En paral·lel, el 93% de la població diana (el 82,8% de la total) ha rebut almenys una dosi. Són 39.240.619 persones. A més, 25.357.394 persones han rebut dosis addicionals, 2.096.437 nens d'entre 5 i 11 anys han estat vaccinats amb la primera vacuna, el 55% del total que la pot rebre, i 1.698.002 tenen la pauta completa, el 44,5%.El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 24 de juny 96.980.642 dosis de les vacunes contra la covid-19 (el 56,4% de les que ha rebut) i d'aquestes se n'han administrat fins ara el 98%, 95.071.546.A Catalunya, 6.186.824 persones tenen la pauta completa (el 91,2% de la població diana i el 80,6% de la total), mentre que 6.255.367 n'han rebut almenys una (el 92,2% i el 81,5% respectivament). Hi ha 3.790.195 persones amb dosis addicionals, 260.467 nens d'entre 5 i 11 anys han rebut el primer vaccí (40,2%) i 201.511 tenen la pauta completa (31,1%). En total el Principat ha rebut fins ara 14.333.124 dosis i se n'han administrat 14.269.501, el 99,56%.La Unió Europea ha adquirit per a Espanya des del primer quadrimestre del 2021, 218.448.216 vacunes, de les quals fins ara l'Estat n'ha rebut el 78,7%, 171.904.475. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 215.920 que ha rebut l'Exèrcit (206.982 administrades, el 95,86%) i les 12.995 per a la Sanitat Exterior (totes punxades).