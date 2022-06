Els Bombers atenen 464 avisos fins a mitjanit durant la revetlla de Sant Joan

Un home mor en un incendi en un pis de l'Hospitalet de Llobregat

Actualitzada 24/06/2022 a les 09:48

Un home ha mort aquesta passada nit en un incendi en un pis a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets han tingut lloc pels volts de dos quarts d'onze de la nit en un habitatge del carrer Montseny, que ha quedat totalment calcinat. La resta de pisos del bloc no s'han vist afectats. Ara la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra es fa càrrec del cas per esbrinar les causes del foc. Aquest ha estat un dels serveis més destacats dels Bombers durant la revetlla de Sant Joan. Fins a la mitjanit s'han atès un total de 464 avisos, la majoria entre les deu i les dotze. Com és habitual la majoria són per incendis: 240 per incendis de vegetació i 174 per altre tipus incendis.A més de l'incendi de l'Hospitalet de Llobregat, també destaca un incendi en un altre pis a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), sense víctimes; a una nau abandonada a Igualada; a una fàbrica de mobles de Palafolls (Maresme) i en un camp de Cabanes (Alt Empordà).