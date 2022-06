El decret anticrisi s'allargarà fins al 31 de desembre

El president espanyol té previst detallar el paquet de mesures aquest dissabte, després del Consell de Ministres

Actualitzada 24/06/2022 a les 18:20

Reforma del CGPJ

Durant la roda de premsa, Sánchez tan sols ha especificat que la pròrroga del decret plantejarà «rebaixes fiscals selectives» i que, a banda de les ajudes a les famílies, també afavorirà sectors com el transport o aquells considerats «activitats primàries».A banda de l'anunci de la pròrroga, el president del govern espanyol també ha subratllat la necessitat de «revisar i reformar» el funcionament del mercat elèctric a Europa i la importància de desvincular el preu del gas de la factura de la llum. Alhora, el dirigent socialista ha insistit en la idea d'imposar un topall al preu del gas a nivell europeu, en línia amb les declaracions que va fer el dijous a l'entrada del Consell.Més enllà de mencionar els punts més rellevants en matèria energètica, Sánchez també ha aprofitat la roda de premsa per fer esment a la reforma del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), una proposta impulsada pel PSOE però que, a hores d'ara, no compta amb el suport del PP.En aquest sentit, el líder socialista ha volgut llençar un missatge al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, perquè «recapaciti» i desbloquegi el procediment. «En cinc segons ho podria resoldre», ha remarcat, tot acusant el PP de ser els principals responsables que la renovació d'aquest òrgan judicial porti 36 mesos aturada.