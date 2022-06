Catalunya celebra una revetlla de Sant Joan amb «pocs incidents»

El 112 rep 5.600 avisos i els bombers treballen en 663 actuacions arreu de Catalunya

Actualitzada 24/06/2022 a les 10:37

El secretari general d'Interior, Oriol Amorós, ha assegurat aquest divendres que la revetlla de Sant Joan ha tingut «pocs incidents» i ha agraït el comportament general de la ciutadania. En una entrevista a El Món a RAC1, Amorós ha explicat que ha estat una nit «de molta feina i pocs incidents». El telèfon d'emergències 112 ha rebut 5.600 avisos, el que representa un 7% més respecte l'any passat. De les trucades rebudes, 2.900 han estat relacionades amb incendis en contenidors urbans per actes incívics o per petits incendis en vegetació en via pública. «No hi ha hagut grans situacions provocades per la revetlla», ha destacat Amorós. Fins les 8h d'aquest divendres, els Bombers han rebut 900 avisos, 663 s'han derivat en actuacions.Durant l'entrevista a RAC1, Amorós ha recordat que la passada nit s'han produït 2 incendis que no tenen a veure amb la revetlla de Sant Joan i un tercer que la investigació policial ho haurà de determinar. Es tracta de dos incendis industrials a Palafolls (Maresme) i a la Garrotxa i l'incendi mortal a l'Hospitalet de Llobregat que els Mossos d'Esquadra investiguen.Com és habitual, Amorós ha explicat que al llarg de la nit a les carreteres del país s'han realitzat controls d'alcoholèmia i drogues. S'han fet pràcticament 1.000 lectures d'alcoholèmia, s'han denunciat 9 delictes per alcoholèmia, 12 delictes relatius al trànsit i 76 faltes administratives per alcoholèmia per conduir amb nivells superiors als permesos però que no constitueixen un delicte.D'altra banda, pel que fa al risc d'incendis a Catalunya, Amorós ha aplaudit que actualment no hi hagi cap comarca en nivell 2 del Pla alpha. «La majoria de Catalunya està en nivell 1 o 0. Això avui, la setmana que ve en tornarem a parlar», ha comentat.El responsable d'Interior ha recordat que a principis de juny amb l'onada de calor «Catalunya era un polvorí» pel risc d'incendi i ha recordat que aquest fet és conseqüència de la crisi climàtica. «Aquest estiu serà dur, serà difícil. És un problema estructural, no és puntual», ha conclòs.