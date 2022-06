Alerten sobre uns SMS que simulen ser el teu banc avisant de problemes a la targeta

Actualitzada 24/06/2022 a les 12:48

ATENCIÓN:



Si recibes un SMS de tu banco diciendo que no puedes utilizar tus tarjetas hasta que no actualices tu cuenta



¡¡ NO PIQUES !! #Phishing



IGNORA Y ELIMINA pic.twitter.com/5QoXGgPHYN — Policía Nacional (@policia) June 22, 2022

La Policia Nacional ha alertat d'una estafa en que envien SMS en què els ciberdelinqüents simulen ser l'entitat bancària, amb el que pretenen robar les dades o els diners dels usuaris.«Si reps un SMS del teu banc dient que no pots utilitzar les teves targetes fins que no actualitzis el teu compte, no piquis», escriu la Policia en una de les seves publicacions del compte oficial de Twitter.Es tracta d'un cas de phishing en què l'usuari es veu temptat per punxar en un enllaç per, suposadament, poder actualitzar el compte per poder tornar a fer servir les seves targetes.Tot i això, es tracta d'un enllaç fraudulent amb què els delinqüents es poden fer amb les dades personals o bancàries o amb els diners de la víctima.