Més del 40% dels contagis de covid-19 a Catalunya són de les noves variants d'òmicron

Cabezas parla d'increment «progressiu» de casos però descarta de moment l'inici de la setena onada

Actualitzada 23/06/2022 a les 09:08

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha confirmat que més del 40% dels contagis de covid-19 eren de les noves variants d'òmicron, BA4 i BA5 fa dues setmanes. Per això, ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio que assumeixen que aquestes dues variants són ja majoritàries a Catalunya. Precisament atribueix a aquestes variants l'increment «progressiu» de contagis, xifrat en un 10% respecte a la setmana anterior, però descarta, de moment, que s'estigui a l'inici de la setena onada. Ha afegit que malgrat aquest increment, les UCI continuen «força estables» i en «mínims històrics».La secretària ha defensat que malgrat que aquestes dues noves variants escapen millor a les vacunes, aquestes continuen donant protecció «molt bona» contra la malaltia greu i l'ingrés hospitalari. Per això, ha fet una crida a que qui no tingui la tercera dosi se la posi. La taxa de vacunació amb aquesta tercera dosi és del 54%, ha dit. Cabezas ha descartat també que ara per ara s'hagi de posar la quarta dosi a tota la població però sí en els col·lectius vulnerables quan la situació epidemiològica ho requereixi.