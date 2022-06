La gasolina i el gasoil continuen la seva escalada i marquen un nou rècord

El Govern té previst prorrogar aquest dissabte la bonificació de 20 cèntims per litre durant tres mesos

Actualitzada 23/06/2022 a les 11:58

29 euros més car que al gener

La gasolina i el gasoil han tornat a superar aquesta setmana els seus màxims després de registrar preus mitjans d'1,941 euros i 1,876 euros el litre, respectivament, malgrat que aquestes quantitats inclouen el descompte de 20 cèntims per litre aprovat pel Govern.A més, segons les dades difoses aquest dijous pel Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE), que recull el preu mitjà registrat a més d'11.400 estacions de servei espanyoles entre el 14 i el 20 de juny, els valors dels dos carburants superarien la barrera dels 2 euros el litre si no es tingués en compte la bonificació pública.Amb aquests preus, el cost de la gasolina augmenta un 1,3% després d'encadenar nou setmanes a l'alça, i bat el rècord de 1,917 registrat fa set dies, mentre que el gasoil és un 4% més car després de pujar per tercera setmana consecutiva i situar-se un 2,1 % per sobre del seu màxim d'1,837 euros a finals de març.En aquest sentit, si s'exclogués el descompte obligatori establert pel Govern, la gasolina superaria per tercera vegada a la història els 2 euros per litre, situant-se en 2,141 euros; mentre que el gasoil ho faria per segona vegada, marcant un preu rècord de 2,076 euros.Darrere d'aquestes pujades hi ha principalment l'encariment del petroli, una tendència que s'ha suavitzat les darreres setmanes però que encara no es veu reflectida en el preu final dels carburants.Per esmorteir l'impacte que l'encariment de la gasolina i el gasoil està tenint en els ciutadans, el Govern té previst prorrogar aquest dissabte la bonificació de 20 cèntims per litre durant tres mesos.L'escalada dels dos carburants ha provocat que el preu de la gasolina hagi augmentat un 31% des que va començar l'any, davant del 39% que s'ha encarit el gasoil.Amb els preus actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina arriba actualment als 107 euros, mentre que amb gasoil se situa en 103 euros, fet que suposa pagar prop de 26 euros més que a principis de 2022 si s'utilitza gasolina, i 29 euros si es tria gasoil.Tot i això, gràcies a la bonificació del Govern, els consumidors s'estalvien prop d'11 euros en omplir un dipòsit d'aquest tipus, tant si fan servir gasolina com si opten per gasoil.Tot i els valors històricament elevats, el preu dels dos carburants a Espanya -una vegada aplicat el descompte- es manté per sota de la mitjana europea, que, segons l'estadística de la UE, se situa en 2,036 euros el litre per a la gasolina, i 2,031 euros per al gasoil.