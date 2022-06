El professorat haurà d'acreditar les seves competències digitals

En un any es definirà la normativa que avaluarà més de 700.000 professors no universitaris a tot l'Estat

Actualitzada 23/06/2022 a les 16:35

Les comunitats disposaran d'un any per a definir la normativa que regularà l'avaluació de les competències digitals dels seus professors, la primera vegada que es mesuraran a Espanya els coneixements i destreses en aquesta àrea entre els més de 700.000 professors no universitaris.Segons s'ha acordat avui dijous en la Conferència Sectorial d'Educació, presidida per la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, totes les administracions educatives utilitzaran el mateix marc de referència, els mateixos instruments i reconeixeran mútuament aquestes certificacionsA semblança de l'ensenyament d'idiomes, l'acreditació de les competències digitals tindran diferents nivells: A1 i A2 per a l'estadi inicial; B1 i B2, l'intermedi; i C1 i C2 per a l'avançat.L'objectiu és que d'aquí a 2024 és acreditin les competències digitals d'almenys el 80% dels més de 700.000 professors no universitaris, un compromís adquirit per Espanya davant la Comissió Europea i que està recollit en el Component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.Per a això, el Ministeri distribuirà enguany a les comunitats autònomes 284,7 milions d'euros procedents del citat Component 19.Aquests fons, el repartiment dels quals ha validat la Conferència Sectorial, serviran també per al desenvolupament dels plans digitals dels centres educatius, un instrument per a afavorir i impulsar l'ús dels mitjans digitals en els processos d'ensenyament-aprenentatge.Al costat d'aquesta partida, s'ha acordat la distribució de 118,2 milions d'euros destinats al Programa per a l'Orientació, Avanza i Enriquiment Educatiu PROA+, dirigit a millorar els resultats educatius i prevenir l'abandó escolar en centres públics que compten amb un percentatge significatiu d'alumnat amb dificultats educatives.Per a fer costat a aquest alumnat i a les seves famílies, el Ministeri està finançant també la creació d'Unitats d'Acompanyament i Orientació. Enguany es distribuiran a les comunitats 38,5 milions d'euros que permetran la creació de 804 unitats.Finalment, la Sectorial ha acordat el repartiment de 58,5 milions per a finançar llibres de text i materials didàctics, 10 milions més que en 2021.Pilar Alegria ha agraït a les comunitats la seva implicació en l'escolarització de prop de 22.000 menors ucraïnesos arribats al nostre país i els ha demanat que intensifiquin durant l'estiu les activitats per a millorar la seva integració i l'aprenentatge de l'idioma.