Un biopic sobre Elvis Presley i el terror de 'Black Phone', estrenes destacades de la setmana

Netflix presenta un remake coreà de 'La casa de papel' i una sèrie amb Rowan Atkinson

Actualitzada 22/06/2022 a les 07:57

Netflix presenta el remake coreà de 'La casa de papel'

Filmin estrena la pel·lícula 'True things'

Nova temporada de 'Westworld'

Nova temporada de 'Solo asesinatos en el edificio'

Amazon Prime Vídeo estrena 'Chloe'

Apple TV+ fa reflexionar sobre la riquesa

El cantant i compositor nord-americà de rock and roll Elvis Presley serà un dels protagonistes de la gran pantalla amb l'estrena aquest divendres del biopic 'Elvis'. La pel·lícula explora la vida i la música de Presley a través del prisma de la seva relació complicada amb el coronel Tom Parker (Tom Hanks). Pels amants del cinema de terror, Scott Derrickson estrena 'Black Phone', una pel·lícula sobre un assassí molt sàdic que segresta un noi i el tanca en un soterrani. D'altra banda, Netflix ofereix la nova versió coreana de l'exitosa sèrie espanyola 'La Casa de Papel'. La nova versió està ambientada en un futur en què les dues corees estan a punt d'unificar-se. Rowan Atkinson aterra a la plataforma amb 'El hombre contra la abeja'.Baz Luhrmann, responsable de films com 'El gran Gatsby' (2013) o 'Moulin Rouge' (2001) estrena 'Elvis', un biopic sobre el popular cantant Elvis Presley (Austin Butler). La pel·lícula explora la vida i la música de Presley a través del prisma de la seva relació complicada amb el coronel Tom Parker (Tom Hanks), el seu manager i que abarca més de 20 anys.Scott Derrickson estrena el film de terror i suspens 'Black Phone', una pel·lícula amb Mason Thames, Madeleine McGraw i Ethan Hawke. Un assassí molt sàdic segresta un noi tímid i intel·ligent de 13 anys que es diu Finney Shaw i el tanca en un soterrani insonoritzat. Ell escoltarà la veu de les víctimes anteriors a ell i que intentaran impedir que acabi igual que elles.Els actors Isabelle Huppert i Reda Kateb protagonitzen el thriller de Thomas Kruithof, 'Promesas en París'. El compromís polític, la integritat i els dilemes que comporta el poder són les claus de la pel·lícula. Després de tota una trajectòria com alcaldessa d'una societat prop de París, la Clémence afronta el seu repte de presentar-se com a ministra.Saeed Roustaee és el director del film 'La ley de Teherán'. A Iran, la sentència per possessió de drogues és la mateix si portes 30 grams com 50 kilos: la pena de mort. Per això, els narcotraficants aposten per les xifres més altes i la venda de crack es dispara. Un policia anomenat Samad fa anys que persegueix al narcotraficant Nasse K. I sembla que està a punt d'atrapar-lo.'Un amor a Escòcia' arriba als cinemes doblada en català. Explica la història d'en Phil, un home d'una petita comunitat d'una illa al nord d'Escòcia que pateix un atac que li fa perdre la memòria. El protagonista coincidirà amb una dona de la comunitat que el cuidarà. Mentre ell intenta recuperar els records, ella afirma que els dos estaven enamorats abans del seu accident. El drama està dirigit per Bouli Lanners i compta amb les interpretacions de Michelle Fairley, Bouli Lanners i Cal MacAninch.Carmen Machi, Paula Usero i Pablo Chiapella protagonitzen 'Llenos de gracia' de Roberto Bueso. La Marina és una monja molt atípica que arriba l'estiu de 1994 a El Parral, un col·legi amenaçat de tancament. Malgrat que la monja Marina és rebuda amb moltes malifetes per part dels interns, tindrà una idea que ho canvia tot: formar un equip de futbol. Amb l'ajut de dues monges crearà quelcom semblant a una família. Anys més tard, un dels interns debutarà en el primer equip del Reial Madrid.El documental 'El leopardo de las nieves' de Marie Amiguet i Vincent Munier plantegen un treball que mostra els animals singulars del Tibet i en concret, el lleopard de les neus, un dels felins més difícil de trobar. La producció es planteja com un retorn a la essència animal de l'home.'Un embolic inesperat' és la nova pel·lícula de Melissa Drigeard que arriba doblada en català. Protagonitzada per Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt i Guy Marchand, es tracta d'una comèdia francesa que gira al voltant de la família, la parella i la mentida en un to amable i delicat. El llargmetratge explica la història d'un aparent matrimoni fantàstic amb tres fills i una vida professional perfecte. Un cap de setmana decidiran viatjar cadascú per la seva banda, amb els seus respectius amants. El problema vindrà quan tots dos tinguin la mateixa idea: portar l'amant a la finca familiar del camp.Després de passar per la secció oficial del Festival de San Sebastián i del Festival Mar de Plata arriba als cinemes 'Camila saldrá esta noche' d' Inés Barrionuevo. Es tracta d'un retrat generacional de l'Argentina actual. El film contraposa la visió liberal de la protagonista amb aquella més tradicional en el nou entorn on es planteja. Així planteja obertament reivindicacions i valors feministes, defensa la llibertat sexual i la violència contra les dones. Es tracta d'un relat fidel a una joventut argentina que lluita pels seus drets i es planteja dubtes sobre la seva situació.Divendres s'estrena a Netflix la nova versió coreana de l'exitosa sèrie espanyola 'La Casa de Papel'. El remake asiàtic té algunes diferències amb l'original, però en manté l'esperit. La nova versió està ambientada en un futur en què les dues corees estan a punt d'unificar-se després de 80 anys de divisió. Mentre els dos països es preparen per imprimir la nova moneda comuna, la banda d'atracadors de 'El profesor' planeja un gran cop.D'altra banda, Rowan Atkinson (l'actor del clàssic 'Mr Bean') protagonitza la nova sèrie còmica 'El hombre contra la abeja'. Atkinson interpreta un pare de família poc hàbil que troba feina com a cuidador de cases. El seu primer encàrrec és fer-se càrrec d'una luxosa mansió, una tasca que se li complicarà per la irrupció d'una abella molt inoportuna. La primera temporada s'estrena també aquest 24 de juny.La pel·lícula que estrena Filmin aquest 24 de juny és l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de Deborah Kay Davies 'True things about me'. Ruth Wilson i Tom Burke són els protagonistes d'aquest drama que explora la sensualitat femenina i el desig. La vida de la Kate surt del tedi de la rutina diària a l'oficina quan es troba de sobte atreta per un desconegut molt misteriós. La mateixa Wilson i Jude Law són els productors.La plataforma també estrena els set episodis de la sèrie noruega d'èxit 'Todo lo que amas'. Una ficció controvertida la protagonista de la qual descobreix que el seu enamorat flirteja amb l'extrema dreta principalment a través de fòrums d'Internet. La sèrie va ser premiada en la darrera edició del festival de sèries de Cannes.HBO Max estrena aquest dilluns la quarta temporada de 'Westworld'. En aquest cas, es planteja una fosca odissea sobre el destí de la vida. La guanyadora de l'Oscar Ariana DeBose s'incorpora com actriu convidada.Dimarts que ve la plataforma estrenarà la sèrie completa de 'Schitt's creek', una comèdia familiar que gira al voltant dels Rose. Una família es veu obligada a abandonar les seves vides per reagrupar-se i reconstruir l'imperi des de dins els límits d'una ciutat rural.Disney+ estrena dimarts que ve la segona temporada de 'Solo asesinatos en el edificio'. En aquesta ocasió el trio protagonista torna a veure's implicat en un nou assassinat en un edifici de Nova York.Amazon Prime Vídeo estrena l'esperat thriller psicològic 'Chloe'. La sèrie de sis episodis s'estrena aquest divendres i ressegueix la història d'una noia obsessionada amb la imatge perfecta que reflecteixen les xarxes socials d'una amiga seva. Quan aquesta amiga mor, la protagonista assumirà la seva identitat i s'infiltrarà per conèixer què va passar i els misteris de la mortApple TV+ estrena aquest divendres 'Loot'. La sèrie se centra en una multimilionària que té una vida de somni amb vaixells privats, una gran mansió i tot allò que un pugui somiar. Però quan el seu marit la traeix la protagonista perdrà els papers. A partir d'aquí la protagonista iniciarà un viatge d'autodescobriment que la portarà a veure que ajudar a la resta pot ser el camí per tornar a ser ella mateixa.