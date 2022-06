El mail conté amb un arxiu maliciós que vol infectar el dispositiu de la víctima

Actualitzada 22/06/2022 a les 08:22

Els Mossos d'Esquadra ha alertat a través de les xarxes socials d'una nova onada de correus electrònics que suplanten al Banc Santander.Segons explica la policia catalana, els usuaris reben un correu on el banc els explica que tenen una nova notificació i per obrir-la han de prémer un enllaç i introduir les seves dades d'accés al seu compte. D'aquesta manera, els estafadors aconsegueixen les dades dels usuaris.El correu conté amb un arxiu maliciós que vol infectar el dispositiu de la víctima. Per això demanen a la ciutadania que no descarregui l'arxiu, no el reenviïi i que l'elimini.