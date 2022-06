L'aire contaminat arriba directament des dels pulmons fins al cervell

Han trobat partícules fines en el fluid cerebroespinal de pacients amb problemes cerebrals

Respirar aire contaminat és una cosa quotidiana per a pràcticament totes les persones que habiten en grans urbs. No obstant això, sembla que podria tenir serioses conseqüències per a la nostra salut, ja que la pol·lució podria viatjar directament des dels pulmons al cervell.Això és el que proposa un estudi dut a terme per científics adscrits a la Universitat de Birmingham (el Regne Unit) i a diverses institucions científiques xineses, i publicat en el mitjà especialitzat Journals of the National Academy of Sciences.Més concretament, aquests autors han descobert una via directa usada per diverses petites partícules inhalades a través del torrent sanguini fins al cervell i unes certes evidències que romanen en aquest òrgan més temps que en uns altres, potencialment provocant desordres cerebrals i danys neurològics.De fet, segons desenvolupen en el treball, han detectat diverses d'aquestes partícules en el fluid cerebroespinal de pacients amb diversos tipus de trastorns del cervell.En aquest sentit, l'autora principal de l'estudi, Iseult Lynch, va argumentar que «encara queden buits en el nostre coneixement sobre els efectes nocius de les partícules fines de l'aire en el sistema nerviós central. Aquest treball llança llum sobre el vincle existent entre la inhalació de partícules i com es mouen pel cos».La contaminació de l'aire és una mescla de molts components tòxics, però la matèria particulada (especialment les partícules ambientals més fines) constitueix la principal preocupació quant a efectes negatius per a la salut. I és que algunes d'aquestes partícules són prou petites com per a sortejar els sistemes protectors del nostre organisme, incloent-hi les cèl·lules immunes sentinelles i les barreres biològiques.L'evidència recent ha trobat un fort vincle entre els nivells alts de contaminació de l'aire i la neuroinflamación, canvis fisiològics similars als que es produeixen en la malaltia d'Alzheimer i problemes cognitius en les persones majors i fins i tot en els nens.Ara, aquesta recerca sembla indicar que aquestes partícules tenen la capacitat de travessar la barrera entre l'aire i la sang i de travessar i possiblement danyar la barrera entre la sang i el cervell, i que una vegada en aquest últim òrgan són especialment difícils d'eliminar per a l'organisme.