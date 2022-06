Interior amplia els efectius policials i manté les restriccions habituals per Sant Joan

Es prohibeixen els fanalets voladors i no es pot encendre foc a menys de 500 metres de zona boscosa

Actualitzada 22/06/2022 a les 12:57

El Departament d'Interior desplegarà el dispositiu de seguretat i trànsit més gran de la història de la revetlla de Sant Joan, segons ha anunciat aquest dimecres el conseller Joan Ignasi Elena. Hi haurà un 28% més de Mossos d'Esquadra vigilant les carreteres i les zones d'oci que l'any passat (2.393 agents), i es doblarà el personal del 112 per aquella nit. Les restriccions a l'ús del foc i els petards es mantenen igual que altres anys: no es poden encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zona boscosa. La única prohibició nova és la d'utilitzar fanalets voladors.En previsió dels possibles col·lapses a l'AP-7, hi haurà una grua a la Roca i una altra a Martorell per treure cotxes avariats més ràpidament i evitar embussos.