El BIOCOM alerta d'un creixement «molt fort» en l'evolució de la transmissió de la covid

L'equip de la UPC no descarta que es mantingui la tendència a l'alça de les UCI però espera que per sota d'altres onades

Actualitzada 22/06/2022 a les 08:11

El grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexes de la UPC (BIOCOM-UPC) ha constat «males dades» en l'evolució de la transmissió de la covid-19, amb un creixement de casos «molt fort». Ha afegit que no és descartable que es mantingui una tendència a l'alça dels ingressos en les UCI, seguint la dels darrers dies, però espera que se situï en valors «més baixos» que en altres onades. Alerta especialment dels de la pujada forta en majors de 60 anys i demana precaució amb els vulnerables. El BIOCOM explica que les pujades fortes de transmissió poden estar associades a pèrdues d'immunitat, possiblement per les noves variants, o a canvis en el patró d'interaccions.El grup ha explicat que els casos en la població més jove es troben infradetectats i per això no es poden fer comparacions directes amb altres grups d'edat, només tendències, ja que el percentatge de malalts amb pocs símptomes és més elevat entre la població jove.Davant d'aquesta situació, ha destacat la importància de tenir la pauta de vacunació completa i tenir cura amb les persones vulnerables.