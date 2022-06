Els col·lutoris, possible nova via per reduir els contagis de la covid-19

L'estudi confirma la seva capacitat per trencar la membrana del virus

Actualitzada 22/06/2022 a les 10:28

Un estudi liderat per la Fundació Lluita contra les Infeccions ha demostrat que el col·lutori és una eina eficaç de prevenció contra la covid-19. La investigació confirma que quan es glopeja col·lutori, una de les substàncies que porta, el clorur de cetilpiridini, trenca la membrana del virus i perd la seva capacitat infecciosa ja que amb la membrana destruïda no el virus no pot penetrar a les cèl·lules. Per tant, les glopeigs bucals amb CPC al 0,07% podrien ser, segons aquest assaig, una eina de prevenció eficaç contra la infecció del coronavirus. Aquest estudi és el resultat d'un assaig clínic aleatoritzat i controlat amb placebo, que es va portar a cap a 19 centres d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord de Catalunya al 2021.Tot i que l'estudi l'ha liderat la Fundació Lluita, també hi han col·laborat l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut (ICS) i el DENTAID Research Center.La doctora Núria Prat, directora d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord de l'Institut Català de Salut, ha destacat el paper de l'atenció primària en investigacions d'aquest tipus; el fet de tenir accés directe a un gran volum de població, així com el treball conjunt de professionals de Medicina de Família, Infermeria i Odontologia dels centres d'atenció primària que, segons ella, «ha permès fer el treball de camp necessari per dur a terme l'estudi».A més, un informe recent de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) posa l'èmfasi en el paper important que juga la prevenció i la cura de la cavitat bucal en una bona salut general, i l'estreta relació existent amb les malalties cardiovasculars i la diabetis, entre d'altres. «Els resultats d'aquest estudi ens permeten confirmar que la clara relació entre la cavitat bucal i la covid-19 ja demostrada anteriorment, pot aportar també una possible via per evitar la seva disseminació», ha conclòs el doctor Joan Gispert, director de R+D+i de DENTAID.