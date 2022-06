Una avaria en un tren de Ouigo afecta un miler de persones en el trajecte Barcelona – Madrid

Un error tècnic en el subminitrament elèctric obliga a interrompre el servei durant tres hores

Actualitzada 21/06/2022 a les 10:37

Una avaria en un tren d'alta velocitat de Ouigo ha afectat un miler de persones que aquest dilluns a la nit feien el trajecte Barcelona – Madrid. L'incident es va produir cap a les 23h de la nit entre Alhama de Aragón i Ariza, a Saragossa, i va obligar a interrompre el servei durant tres hores. L'avaria va afectar un dels dos combois i una part dels viatgers en van haver d'esperar a un altre que va sortir de Barcelona a les cinc del matí per recollir-los. Segons ha detallat la companyia a Twitter, tot plegat va ser per un error tècnic que va deixar el tren sense subministrament elèctric. Ara bé, es desconeix els motius de l'incident i Ouigo ha anunciat una investigació per esclarir els fets.