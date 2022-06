Un fàrmac aconsegueix una remissió completa del càncer de recte en tots els pacients d'un estudi

Els participants es van exposar com a alternativa a tractaments més invasius com la radioteràpia o la quimioteràpia

Actualitzada 21/06/2022 a les 16:47

Els 12 pacients que van participar en un estudi sobre càncer rectal amb un nou fàrmac, dostarlimab, van aconseguir que aquest desaparegués del tot. L'estudi va durar sis mesos.Un dels autors de l'estudi, el doctor Luis A. Diaz Jr., va assegurar «crec que és la primera vegada que això passa a la història del càncer». El treball s'ha publicat a la revista científica New England Journal of Medicine i ha estat liderat per un equip del Centre Oncològic Memorial Sloan Kettering (Nova York).Els pacients participants ho van fer com a alternativa a altres tractaments més invasius com la radioteràpia o la quimioteràpia, però pensant que després s'hi haurien de sotmetre igualment. Fet que no va caldre.Dostarlimab funciona exposant les cèl·lules canceroses, cosa que permet que el sistema immunitari pugui identificar-les i destruir-les. Durant aquests sis mesos, els pacients van rebre una dosi del medicament cada tres setmanes.Kimmie Ng, oncòloga experta en càncer colorectal a l'Escola de Medicina de Harvard afirma que, si bé els resultats eren «notables» i «sense precedents», haurien de ser replicats per assegurar-se que equivalen a una cura.