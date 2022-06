Extremistes ataquen una cerimònia de ioga per considerar-la «antiislàmica»

L'acte s'estava fent a l'estadi nacional de Maldives, on van irrompre una cinquantena d'islamistes

Actualitzada 21/06/2022 a les 11:45

Mig centenar d'extremistes van atacar aquest dimarts als assistents a un esdeveniment pel Dia Internacional del Ioga en l'Estadi Nacional de Maldives, per considerar la pràctica d'aquesta disciplina com a antiislàmica i pura «droperia».El grup d'al voltant de 50 homes, encapçalats per dos coneguts acadèmics islàmics, va irrompre en l'esdeveniment agitant banderes i missatges islamistes després d'enfrontar-se amb la policia a la porta de l'Estadi Galolhu de la ciutat de Malé, malgrat els intents de les autoritats per contenir i dispersar als atacants.Després de superar els controls de seguretat i les barricades, els manifestants van atacar amb cops i empentes a diversos participants, i van destruir part de les instal·lacions disposades per a l'esdeveniment que comptava amb la participació de l'ambaixador de l'Índia a Maldives, Munu Mahawar, entre altres diplomàtics.«Ens estem prenent aquest atac molt de debò. Sis homes ja han estat arrestats, però els seguiran més si és necessari», va dir a Efe un portaveu de la Policia maldiva, que va demanar l'anonimat.La protesta va ser encapçalada per Adam Nishan i Fazloon Bin Mohamed, tots dos reconeguts líders de la comunitat musulmana que van pronunciar discursos incendiaris abans que els manifestants s'enfrontessin amb la policia a la porta de l'estadi.Adam Nishan havia convocat als seus seguidors en les xarxes socials hores abans per a participar en «una marxa pacífica» davant l'estadi per a rebutjar el que van qualificar com el «moviment hindú del ioga».El president de Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, va anunciar el començament d'una investigació sobre l'incident i va prometre una resposta exemplar.«Això s'està tractant com un assumpte de greu preocupació i els responsables seran portats de manera expedita davant la llei», va dir en Twitter.L'incident d'avui ocorre enmig d'una campanya contra l'Índia al país de l'arxipèlag que, segons denúncia el Govern maldiu, està sent agitada per l'oposició.Solih va acusar l'abril passat a l'opositor i expresident Abdulla Yameen de liderar una campanya contra la presència militar de l'Índia al país amb l'objectiu d'afeblir les relacions del seu Govern amb Nova Delhi.La tensió d'avui està també precedida per la condemna internacional causada pels comentaris ofensius contra el profeta Mahoma de dos membres del partit nacionalista hindú BJP, que governa l'Índia, que van desencadenar amenaces islamistes.Maldives pateix a més un greu problema de gihadisme, malgrat que sota el prisma internacional l'arxipèlag sol estar més relacionat amb idíl·liques platges de còctel i bikini que amb l'islamisme radical.Un informe de Nacions Unides de 2015 que es refereix al nombre de terroristes estrangers va fer un esment especial sobre Maldives, que amb un desproporcionat nombre de combatents era el quart país que més persones havia aportat fins llavors a les files de l'EI: 200 d'una població total de 345.000 habitants.A més, un informe de 2019 elaborat per una comissió presidencial va concloure que Maldives compta amb cèl·lules actives d'Al-Qaeda i el grup gihadista Estat Islàmic. Fa un any l'expresident de l'arxipèlag Mohamed Nasheed va resultar greument ferit en un atemptat amb bomba que va ser vinculat amb extremistes.