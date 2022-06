El preu de la llum de dimecres torna a marcar el valor més alt des del març

S'enfila un 4,4% fins als 282,12 euros/MWh

Actualitzada 21/06/2022 a les 17:15

El preu mitjà de la llum per als clients de la tarifa regulada tornarà a pujar un 4,4% aquest dimecres i se situarà en els 282,12 euros/MWh, segons ha informat l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En concret, el preu en el mercat majorista pujarà fins als 152,75 euros/MWh, un 3,19% més que aquest dimarts; i la compensació pel gas es dispara fins als 129,36 euros/MWh, un 5,92% més. De fet, en comparació amb el primer dia amb el topall del gas, tot just fa una setmana, la compensació s'ha més que doblat –aleshores es va situar en 59 euros/MWh-. Amb tot, el preu de la llum torna a pujar i marca el valor més alt des del març. L'hora més barata serà de 17h a 18h (132,66 euros/MWh) i la més cara de 21h a 22h (195,66 euros/MWh).La situació d'aquest dimecres continua mostrant un mix elèctric amb molta participació de les centrals de cicle combinat que fan servir gas per fer electricitat (43% del total), la tecnologia més cara. Encara que s'ha deixat enrere la pitjor part de l'onada de calor, la poca producció de vent amb quotes just per sobre del 10% i lluny del 20% habitual; d'energia solar -amb altes temperatures les plaques funcionen pitjor- i de nuclear continua.Aquest dimecres es complirà una setmana de l'entrada en vigor de l'excepció ibèrica del mercat elèctric, aprovada per la Comissió Europea, limita el preu del gas per la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros el MWh durant un any.Amb aquest mecanisme, es deixa de pagar a les centrals de cicle combinat i de carbó el preu real, repartint-lo en les diferents subhastes del mercat. D'aquesta manera, seran els consumidors amb tarifa regulada o els que estan al mercat lliure, però amb una tarifa indexada que pagaran la diferència amb la seva factura.Aquesta compensació, que es calcula de manera horària, ha pujat aquest dimecres fins als 129,37 euros, enfront dels 59 euros que va marcar el primer dia.