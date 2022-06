Desenvolupen un sensor híbrid que ajuda a diagnosticar el càncer

La idea és aconseguir un dispositiu portàtil que pugui realitzar test a partir d'una petita gota de sang

El que anomenem càncer fa referència, en realitat, a un conjunt variat i heterogeni de malalties. Per això, en contra del que podríem pensar, a vegades pot ser complicat de diagnosticar i per això és necessari continuar desenvolupant mètodes diagnòstics.En aquesta línia, un equip d'investigadors adscrits a la Universitat HSE, l'Institut Skoltech, la Universitat MPGU i la Universitat MISIS, totes elles institucions russes, ha desenvolupat un sensor nanofluídico i nanofotònic amb aplicacions potencials en la detecció, monitoratge i resposta al tractament en el càncer.Segons detallen els autors del treball en un article publicat en la revista científica Optics Letters, concretament el que fa el dispositiu, un tipus de 'lab on a xip' (un xip que integra diverses funcions d'un laboratori) és mesurar la quantitat de gasos dissolts en un fluid amb un gran nivell de precisió.Amb això, no sols és capaç d'oferir un set complet d'anàlisi de sang, sinó que a més pot detectar diversos biomarcadors del càncer en un estadi primerenc utilitzant una quantitat molt petita de sang del pacient.L'aparell no s'implanta en la persona, sinó que la meta és crear un dispositiu petit i portàtil que necessiti, tan sols, una petita gota de sang per a lliurar resultats.Una de les coses que pot detectar, per exemple, és la presència d'uns certs exosomas relacionats amb el càncer. Un exosoma és una petita vesícula produïda a l'interior d'una cèl·lula i que conté unes certes proteïnes cel·lulars i una certa quantitat d'ADN i ARN, que després és alliberada com a manera d'intercanviar informació a l'espai extracelul·lar. En el cas de les cèl·lules canceroses, aquests exosomas posseeixen algunes particularitats que els converteixen en biomarcadors de la malaltia.