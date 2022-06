Descobert el peix d'aigua dolça més gran del món

El va trobar un pescador a Cambodja i fa 4 metres de llarg

Actualitzada 21/06/2022 a les 08:34

Una subespècie de ratlla gegant capturada en la part cambodjana del riu Mekong i que mesura 4 metres de longitud i pesa 300 quilograms és el peix d'aigua dolça més gran descobert fins avui, assegura un grup de científics.Un pescador local va alertar a les autoritats i al grup Wonder of the Mekong, un projecte conservacionista cambodjà-estatunidenc, després d'atrapar aquest espècimen el passat dia 13 de juny prop de la població Stung Treng, en el nord-oest de Cambodja.Els científics del projecte ecologista, que treballa per a protegir les espècies en aquesta zona de gran diversitat, van quedar sorpresos per la grandària de l'animal i després de mesurar la ratlla gegant van certificar el nou rècord -encara que no existeix un registre oficial ni base de dades sobre peixos gegants d'aigua dolça-El rècord anterior el posseïa un peix gat del Mekong que pesava 293 quilos i va ser descobert a Tailàndia en 2005, va apuntar Wonder of the Mekong.«És una criatura impressionant i és un exemple de les meravelles del Mekong. És una meravella de la naturalesa», assegura el biòleg Dana Lee, de Wonder of the Mekong, en un vídeo publicat aquest dimarts en el perfil de Facebook del projecte ecologista.La ratlla gegant va ser retornada a l'aigua després de ser-li col·locada una etiqueta acústica per a rastrejar el «patró migratori» amb l'objectiu de conservar aquesta espècie catalogada com en perill d'extinció.El riu Mekong destaca per la seva rica biodiversitat al llarg dels seus 4.880 quilòmetres de longitud -el vuitè riu més llarg del món- que flueixen per la Xina, Birmània, Laos, Tailàndia, Cambodja i Vietnam.No obstant això, la creixent contaminació de les seves aigües, la sobrepesca i la construcció de nombroses preses durant el seu recorregut posa en risc la conservació d'aquest valuós ecosistema.